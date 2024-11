WhatsApp continua a migliorarsi, e una delle ultime novità arriva direttamente dalla versione beta per Android 2.24.25.3, disponibile sul Play Store. Si tratta di un cambiamento che, a prima vista, potrebbe sembrare piccolo, ma chi usa spesso l’app capirà subito quanto possa semplificare la vita. Fino a oggi, infatti, quando si voleva inoltrare un messaggio di testo, un link o un file, non si poteva aggiungere un commento. Questa funzione era riservata solo ai contenuti multimediali come foto, video e GIF.

WhatsApp aggiorna gli inoltri di testo

Immagina la scena: trovi un messaggio interessante o un link che vuoi condividere con qualcuno. Lo inoltri, ma poi devi tornare indietro nella chat e scrivere un secondo messaggio per spiegare il contesto o aggiungere un pensiero. Una fatica inutile, soprattutto se si pensa che tutto questo poteva essere risolto con un unico passaggio. Chiunque abbia usato WhatsApp regolarmente ha sicuramente provato quella sensazione di fastidio nel dover fare avanti e indietro tra le chat.

Con questa nuova funzione in fase di test, finalmente le cose cambiano. Adesso, anche quando inoltri un semplice messaggio di testo, puoi aggiungere subito una nota o un commento, esattamente come accade già per foto e video. È un’aggiunta piccola, certo, ma che può fare la differenza, soprattutto quando vuoi chiarire subito il motivo dell’inoltro o dare un contesto senza dover inviare un altro messaggio a parte.

Per ora, questa novità è disponibile solo per chi usa la versione beta, ma è facile immaginare che presto arriverà anche nella versione stabile di WhatsApp, sia per Android che per iOS. E, diciamocelo, è un aggiornamento che ha senso. Non toglie nulla all’esperienza attuale, anzi, la migliora rendendo l’uso dell’app ancora più comodo e intuitivo.

Insomma, WhatsApp ha semplicemente aggiunto qualcosa che mancava e che molti utenti aspettavano. È una di quelle piccole modifiche che, una volta provate, ti fanno chiedere come mai non ci avessero pensato prima.