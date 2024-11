Black Friday Esselunga: PROMO shock su smartphone, PC ed altro

Le migliori offerte del Black Friday sono finalmente arrivate! Fino al 30 novembre, Esselunga vi propone occasioni imperdibili su tecnologia e elettrodomestici per la casa. Volete un nuovo smartphone? Cercate qualcosa di molto speciale ed utile per la cucina o per la casa in generale? Questo è il momento giusto per approfittare di prezzi irripetibili e portare a casa prodotti di qualità a un costo mai visto.

Occasioni da non perdere: acquistate con intelligenza da Esselunga

State pensando di cambiare smartphone? Se cercate qualcosa di veramente unico, il Samsung Galaxy A05S è al costo iper allettante di soli 115 euro. Un prezzo shock per un dispositivo elegante e funzionale, perfetto per chi desidera rimanere connesso senza spendere una fortuna. Preferite invece la qualità senza compromessi di Apple? L’iPhone 15, con un risparmio incredibile di 179 euro, è in promozione a 739 euro. Un affare da non lasciarsi scappare per chi cerca prestazioni e stile top di gamma.

Non c’è niente di meglio di una serata rilassante davanti alla TV, e con le offerte Esselunga potete trasformare il vostro salotto! La TV Samsung Serie 7 da 43 pollici è proposta a 279 euro, un prezzo spettacolare per un’esperienza visiva superiore. Preferite uno schermo più grande? La versione da 55 pollici è in offerta a 379 euro, per un’immersione totale nelle vostre serie e film preferiti.

Esselunga pensa anche alla vostra casa! Il Roomba Combo Essential, il robot aspirapolvere che pulisce senza sforzo, è in offerta a 189 euro. Un’occasione unica per chi vuole una casa pulita in ogni momento, senza fatica. In cucina, potete approfittare del microonde Samsung, ora a soli 59,40 euro, con un risparmio di quasi 40 euro rispetto al prezzo di listino. Una soluzione pratica ed economica per riscaldare e cucinare con semplicità. Non finisce qui! Se amate la musica ovunque, gli auricolari Nubox Hero Music TWS sono disponibili a 9,90 euro, un prezzo incredibile per chi cerca qualità audio a un costo irrisorio. Le offerte stracciate Esselunga vi aspettano! Non perdete l’occasione di fare affari unici su prodotti di qualità. Cliccate qui per scoprire tutte le promo dello store.