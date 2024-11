Nel dicembre del 2020 Apple ha presentato le sue prime cuffie over-ear; si chiamavano AirPods Max e, indovinate un po’? Non hanno mai ricevuto un update sostanziale finora. Certo, abbiamo visto l’iterazione con USB Type-C (al posto del connettore Lightning) pochi mesi fa, ma oltre a questa modifica non c’è stato alcun cambio di rotta sul fronte hardware. Citiamo giusto le nuove colorazioni pastello. Adesso, secondo un report di Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, apprendiamo che la compagnia non ha in programma un nuovo modello all’orizzonte.

AirPods Max 2: non le vedremo mai?

Andiamo con ordine: stando alle parole di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, autore della newsletter “Power On”, sembra che non sia previsto – almeno per il prossimo futuro – un update sostanziale delle AirPods Max dopo l’aggiornamento avuto pochi mesi fa, in occasione del keynote autunnale. Le cuffie sono arrivate sul mercato con un costo elevato (più di 600€, se ricordate) e ora costano di listino 579,00€, il che è assurdo per un prodotto avente il medesimo hardware degli AirPods Pro del 2019. Il chipset interno è l’H1, c’è l’ANC e la modalità trasparenza ma mancano le ultime features smart.

Fra le altre cose, il giornalista di Bloomberg afferma che le cuffie over-ear di Apple al momento sono a rischio per il futuro. Sembra che non siano poi così popolari (ci viene da pensare se non sia per il prezzo leggermente fuori mercato…) e che non stiano riscuotendo il successo che Apple sperava. Tuttavia non sono nemmeno un flop epico, come invece lo sono stati i modelli “mini” della serie iPhone 12 e 13. Ad oggi, le AirPods Max sono cuffie over-ear eccellenti di nicchia, e sono molto usate dagli sportivi come accessorio più che dai classici utenti consumer. La speranza dei clienti è quella di vedere un nuovo modello con chipset H2, nuovi colori, tecnologia audio adattiva next-gen e un prezzo più concorrenziale, volto a competere con i brand più blasonati.