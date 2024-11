Sono da poco arrivate nuove interessanti informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di casa Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A56 e quest’ultimo è da poco stato avvistato in rete nelle prime immagini CAD renders. Osservando queste immagini, pubblicate sul noto sito web Android Headlines, il modulo fotografico avrà un modulo fotografico di forma differente rispetto ai modelli presentati fino ad ora. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A56, eccolo in rete nelle primi immagini CAD renders

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato in rete nelle prime immagini CAD renders. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A56. Quest’ultimo è stato avvistato sulle immagino pubblicate dal noto sito web Android Headlines.

Come è possibile osservare da queste immagini, lo smartphone in questione avrà un design ed un look leggermente diversi rispetto a quelli che abbiamo visto sui precedenti device di casa Samsung. Possiamo infatti notare la presenza di modulo fotografico di forma unica di colore al suo interno. Al suo interno, sono collocati tre sensori fotografici, mentre il flash LED è posto di lato sulla backcover dello smartphone.

Niente sensori fotografici separati tra loro, quindi, come abbiamo invece visto fino ad ora sui device del colosso sudcoreano Samsung. Dai renders, possiamo poi osservare la parte frontale del device. Qui sarà presente un Infinity-O Display con un piccolo foro centrale in alto per la fotocamera per i selfie. Le cornici sembrano piuttosto sottili e quasi simmetriche tra loro. I bordi e il frame laterale sono invece piatti, con una rifinitura simil lucida. Dal punto di vista tecnico, invece, sappiamo che a bordo del device ci sarà il soc Exynos 1580 con diversi tagli di memoria. Non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale, previsto per marzo 2024.