E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare il Samsung Galaxy A55, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, mettendo a disposizione del singolo consumatore ottime specifiche tecniche generali, oltre alla promessa di aggiornamenti tempestivi nel medio/lungo periodo.

Gli utenti che lo vogliono acquistare devono sapere essere comunque sapere che è uno smartphone dalle dimensioni non propriamente ridotte, raggiungendo per la precisione 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 213 grammi, che lo rende leggermente più pesante di altri modelli in commercio. Il processore è un Samsung Exynos 1480, octa-core ad alte prestazioni, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, con anche un display da 6,6 pollici che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, super AMOLED con 390 ppi di densità di pixel e soprattutto refresh rate a 120Hz.

Samsung Galaxy A55: l’occasione migliore del momento su Amazon

Un prezzo da cogliere subito al volo per aver la certezza di poter accedere ad uno dei prezzi più bassi di smepre, Galaxy A55 può essere acquistato con un esborso finale di soli 316,90 euro, garantendosi in questo modo un risparmio fuori dal normale, contro i 449 euro previsti di listino. Da notare, al solito, che parliamo di uno smartphone completamente sbrandizzato con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico è perfettamente rappresentato da un trittico di sensori di ottima qualità generale, in particolare parliamo di un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, oltre ad un effetto bokeh/macro da 5 megapixel, per riuscire a scattare eccellenti istantanee anche da vicino. Il prodotto è poi migliorato dalla presenza di una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida.