TIM Young è forse una delle offerte di rete mobile più interessanti proposte dall’operatore telefonico in questi ultimi mesi. Si tratta infatti di un’offerta riservata ad una determinata tipologia di utenti ed offre davvero tanto ad un prezzo molto contenuto. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di rinnovare quest’ultima, ampliando l’utenza di riferimento e dando la possibilità di avere il raddoppio dei giga. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Young si rinnova, arriva il raddoppio dei giga e tanto altro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rinnovare una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Young. Fino ad ora, quest’ultima è stata disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore con una età inferiore ai 25 anni.

Ora, però, l’operatore ha deciso di ampliare l’utenza di riferimento. In particolare, l’offerta in questione sarà ora attivabile anche dai nuovi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Come già detto, però, le novità di questa rinnovata offerta non finiscono qui. L’operatore telefonico ha infatti deciso di proporre una nuova promo in vista delle festività natalizie.

Nello specifico, a partire dal 25 novembre 2025 con questa offerta mobile sarà possibile ricevere il doppio dei giga solitamente previsti. Questo sarà valido sia per tutti coloro che decideranno di attivare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica sia per tutti coloro che decideranno di pagare tramite credito residuo. Così facendo, tutti coloro che attiveranno l’offerta potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB o 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta TIM Young include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese.