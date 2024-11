Il processo di elettrificazione non riguarda solo il mercato auto. Gradualmente, il fenomeno sta coinvolgendo diversi settori. Tra cui quello della nautica. A tal proposito, sempre più aziende stanno esplorando l’uso di motori elettrici per le proprie barche.

È un mercato in espansione e anche Bosch ha deciso di puntarci. Durante la fiera METSTRADE, Bosch ha presentato il suo nuovo motore elettrico SMG 230. Quest’ultimo è stato progettato per elettrificare barche di grandi dimensioni. Con un dislocamento compreso tra 20-30 tonnellate.

Innovazioni elettriche per le barche

Un dettaglio importante del nuovo motore Bosh è il supporto per sistemi a 800V. Un’architettura che fino ad ora era stata usata soprattutto nei veicoli elettrici. L’introduzione di tale tecnologia avanzata nel settore nautico rappresenta un vero rinnovamento.

Secondo quanto dichiarato da Bosch, il motore SMG 230 è compatibile anche con sistemi a 400V. È in grado di erogare una potenza di 200 kW. Ed anche una coppia massima pari a circa 250Nm. La scelta della tecnologia a 800 V non è un caso. Tale configurazione offre, infatti, vantaggi importanti per la densità di potenza.

Il motore è accompagnato da un inverter di nuova generazione. Quest’ultimo è dotato di semiconduttori in carburo di silicio. Tale inverter, anch’esso progettato per operare con sistemi fino a 800 V, offre un’efficienza superiore al 99%. Grazie ai semiconduttori SiC, le operazioni di commutazione risultano più rapide. Mentre le perdite energetiche sotto forma di calore risultano in diminuzione.

Bosch non si limita a fornire singoli componenti. L’azienda propone un kit completo per le società che vogliono sviluppare barche elettriche. Il pacchetto include centraline elettroniche e inverter. Inoltre sono compresi anche motori elettrici e trasmissioni. Philip Kurek, responsabile delle soluzioni Off-Highway e nautiche di Bosch Engineering, ha sottolineato l’importanza di tale innovazione. Con la nuova soluzione, l’azienda apre nuove prospettive per un settore nautico sempre più sostenibile con le barche elettriche.