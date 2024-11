Kena Mobile è un operatore telefonico virtuale, molto in voga al momento nel panorama delle telecomunicazioni italiano.

Si tratta di un operatore conosciuto per l’ottima qualità dei servizi che propone ai propri clienti, e per i prezzi davvero ragionevoli delle sue offerte.

Attualmente, scegliere un operatore telefonico virtuale è sinonimo di convenienza, e Kena Mobile ne rappresenta in pieno l’essenza.

Kena Mobile: scopri le sue incredibili offerte telefoniche

Le offerte telefoniche proposte da Kena Mobile si dividono in base alla clientela di provenienza.

Infatti, per i clienti provenienti principalmente da altri operatori telefonici virtuali come Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, e per l’operatore telefonico Iliad, Kena Mobile offre i seguenti pacchetti:

100 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 € al mese

200 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 € al mese, e in più 1 mese in omaggio

Invece, per tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici descritti in precedenza e per tutti i nuovi numeri, Kena Mobile propone le seguenti soluzioni:

230 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 € al mese , con il primo mese del tutto gratuito

, con il primo mese del tutto gratuito 250 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99 € al mese , con il primo mese del tutto gratuito

, con il primo mese del tutto gratuito 330 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 € al mese

Per tutti i clienti provenienti dagli altri operatori, Kena Mobile propone:

200 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99 € al mese

250 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 12,99 € al mese

Infine, l’operatore virtuale propone anche un’offerta solo dati per tutti i nuovi numeri, che comprende 400 giga di Internet a 11,99 € al mese, invece di 13,99 €, oppure una promozione solo voce per i clienti provenienti da Iliad, e da altri operatori telefonici virtuali, oppure per i nuovi numeri, che consiste in minuti illimitati, 200 SMS e un solo giga di Internet a soli 4,99 € al mese.