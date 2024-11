Poche persone sono a conoscenza di una funzione nascosta di WhatsApp. Eppure la sua importanza è fondamentale per la sicurezza. Si tratta di un pulsante segreto che consente di migliorare la protezione dei dati personali. Tra le recenti innovazioni dell’app di messaggistica, essa si distingue per la capacità di impedire l’individuazione dell’indirizzo IP dell’utente. Di conseguenza, una volta attivata, le chiamate vengono reindirizzate attraverso server sicuri. Così da rendere impossibile ai malintenzionati tracciare la posizione. Anche se ciò può comportare un leggero calo della qualità delle chiamate, il beneficio per la sicurezza è evidente.

WhatsApp: stop alle anteprime dei link per una privacy più sicura

WhatsApp continua infatti a investire su aggiornamenti che combinano novità estetiche e funzionali. In modo da rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto. Per attivarlo è necessario accedere a “Impostazioni” e selezionare la sezione “Privacy”. Da qui bisogna scorrere fino all’opzione avanzata che permette di proteggere l’indirizzoIP. La semplicità del processo rende questa innovazione accessibile a tutti.

Tra le novità introdotte da WhatsApp, vi è un’altra funzione nascosta piuttosto interessante. Quest’ ultima consente infatti di disabilitare le anteprime dei link condivisi nelle chat. Il suo obiettivo è quello di prevenire che siti di terze parti possano accedere ad un determinato account quando vengono condivisi collegamenti online. Si tratta di un’aggiunta apparentemente piccola, ma di grande importanza. Soprattutto per tutti coloro che vogliono mantenere riservate le proprie attività sul web.

Insomma, tutti questi strumenti, poco visibili e ancora meno conosciuti, rappresentano un passo avanti per rafforzare la propria sicurezza sul web. Anche se alcuni potrebbero percepire questi aggiornamenti come complessi o poco necessari, il loro scopo è fondamentale. WhatsApp conferma così il suo ruolo di leader nel settore. Offrendo soluzioni semplici per sfide complesse e riaffermando il proprio impegno verso la tutela dei propri utenti. Non a caso la rinomata piattaforma, mette al centro di qualsiasi innovazione sempre le numerose richieste ed esigenze della sua community.