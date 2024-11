Nuovo Honda Passport: potenza e avventura su quattro ruote

Honda ha deciso di alzare la posta nel mondo degli Sport Utility Vehicle, presentando il nuovo Passport 2026. Un modello che si distingue per il suo carattere avventuroso, in particolare nella versione TrailSport, pensata appositamente per affrontare i terreni più difficili. Ma cosa rende questo SUV diverso dagli altri? Il motore che fa prendere vita all’auto è un V6 da 3,5 litri che eroga 285 cavalli, una scelta controcorrente in un mercato dominato da motori ibridi. Accoppiato a un cambio automatico a 10 rapporti, promette prestazioni fluide e potenti.

Il design è un altro punto forte: linee muscolose e dettagli geometrici evocano forza e modernità. L’eredità stilistica richiama vagamente la Honda Crossroad, ma con proporzioni cresciute e sbalzi ridotti per migliorare l’angolo d’attacco. La piattaforma è stata riprogettata per garantire capacità fuoristrada superiori. Con un aumento significativo della rigidità strutturale, il TrailSport offre una solidità senza precedenti. Gli pneumatici da 31 pollici, sviluppati con General Tire, e le piastre di protezione testimoniano una vocazione off-road autentica.

Comfort e tecnologia di altissimo livello per un’Honda all’insegna del comfort

All’interno, La Honda Passport 2026 offre un ambiente spazioso e tecnologicamente avanzato. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un display centrale da 12,3 pollici. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è ormai uno standard, ma Honda ha aggiunto un tocco premium con il sistema audio Bose a 12 altoparlanti. Nella versione TrailSport, gli accessori si spingono oltre il consueto. Una presa da 110V e un robusto tavolino pieghevole dimostrano attenzione ai dettagli. E non mancano soluzioni per gli amanti dell’avventura, come barre portatutto e battitacco in alluminio.

Resta una domanda a cui dare una risposta. Quanto costerà questo mix di potenza e tecnologia? Honda stima un prezzo base intorno ai 40.000 dollari, con la commercializzazione prevista per l’inizio del 2025. Ma il nuovo Passport riuscirà davvero a conquistare gli appassionati dell’outdoor? Una cosa è certa: con il TrailSport, Honda sembra pronta a farlo. Voi che ne pensate? Vi ha conquistato?