Flexispot, rinomata per le sue scrivanie regolabili in altezza, ha ampliato la sua gamma di prodotti includendo accessori come sedie ergonomiche e poltrone. Ci concentriamo oggi sulla Flexispot XR5, una poltrona che promette comfort, funzionalità avanzate e un design compatto ideale per spazi più ridotti.

Design Compatto ed Elegante

La Flexispot XR5 si distingue per le sue dimensioni più contenute. Con una larghezza totale di 75 cm, è circa 15 cm più stretta rispetto al modello X2. Questa differenza, sebbene possa sembrare minima, ha un impatto significativo nell’adattabilità della poltrona a spazi più piccoli, rendendola meno imponente all’interno dell’ambiente domestico. Le altre misure sono anch’esse più compatte, contribuendo a un design armonioso e non ingombrante, perfetto per salotti, studi o qualsiasi area in cui lo spazio sia prezioso.

Disponibile in quattro colori e due materiali, la XR5 offre opzioni per soddisfare diversi gusti estetici:

Finta Pelle : Nero e Marrone.

: Nero e Marrone. Tessuto: Due tonalità di Grigio (chiaro e scuro).

Il modello testato è in tessuto grigio chiaro, che al tatto risulta piacevole e simile al tessuto di un divano di qualità. Le cuciture sono ben realizzate, senza imperfezioni o punti deboli, suggerendo una costruzione solida destinata a durare nel tempo. Non essendo un esperto di tessuti, posso comunque affermare che la qualità percepita è elevata, con materiali che non presentano superfici sottili o fragili.

Montaggio Semplice e Intuitivo

La poltrona arriva in due scatole separate:

Prima Scatola: Contiene la seduta con il meccanismo di movimento integrato e un fianchetto. Seconda Scatola: Include l’altro fianchetto e lo schienale.

Il montaggio è sorprendentemente semplice e non richiede attrezzi. Basta seguire questi passaggi:

Posizionare la Seduta : La base girevole, dotata di nove sottili piedini in gomma, va posizionata nel luogo desiderato. La base è piuttosto pesante, quindi potrebbe essere utile l’aiuto di una seconda persona, specialmente se dovete trasportarla su lunghe distanze o scale.

: La base girevole, dotata di nove sottili piedini in gomma, va posizionata nel luogo desiderato. La base è piuttosto pesante, quindi potrebbe essere utile l’aiuto di una seconda persona, specialmente se dovete trasportarla su lunghe distanze o scale. Inserire i Fianchetti e lo Schienale : Questi elementi si inseriscono facilmente nelle apposite guide già predisposte sulla seduta. Non sono necessarie viti o bulloni; il sistema a incastro rende l’assemblaggio rapido e senza complicazioni.

: Questi elementi si inseriscono facilmente nelle apposite guide già predisposte sulla seduta. Non sono necessarie viti o bulloni; il sistema a incastro rende l’assemblaggio rapido e senza complicazioni. Collegamenti Elettrici: Dovrete collegare un cavo che esce dal fianchetto destro con un cavo sotto la seduta, e successivamente collegare l’alimentatore esterno.

Come piccolo bonus, nella confezione è incluso un cuscino per il sostegno lombare, che aggiunge un ulteriore livello di comfort.

Funzionalità Avanzate

Base Girevole e Movimento a Dondolo

Una delle caratteristiche distintive della XR5 è la base girevole che permette una rotazione fluida fino a 270 gradi. Questa funzionalità è particolarmente utile in ambienti come salotti o studi, dove la possibilità di ruotare senza sforzo aggiunge flessibilità nell’interazione con l’ambiente circostante. La poltrona poggia su nove piedini in gomma che assicurano stabilità e proteggono il pavimento.

Inoltre, la poltrona offre un leggero movimento a dondolo avanti e indietro. Questo movimento orizzontale è parte integrante del sistema di inclinazione e contribuisce a creare un ambiente rilassante. È ideale, ad esempio, per le neo mamme che desiderano cullare il proprio bambino in modo confortevole.

Meccanismo di Reclinazione Innovativo

Sul fianchetto destro si trovano due pulsanti che controllano il meccanismo di reclinazione elettrico. Il processo di inclinazione è fluido e suddiviso in fasi:

Sollevamento del Poggiagambe: Premendo il pulsante, il poggiagambe inizia a sollevarsi, impiegando circa 10 secondi per raggiungere l’estensione massima. Durante i primi 50% dell’estensione, la poltrona rimane nella posizione verticale. Inclinazione della Seduta: Dopo metà dell’estensione del poggiagambe, la poltrona inizia a inclinarsi leggermente, grazie allo spostamento del baricentro. Questo movimento è agevole e contribuisce a una sensazione di naturalezza. Reclinazione dello Schienale: Quando il poggiagambe è aperto all’80%, lo schienale inizia a reclinarsi, raggiungendo un angolo massimo di 127 gradi in ulteriori 10 secondi. Sebbene lo schienale si inclini meno rispetto al modello X2, il movimento combinato dell’intera poltrona offre una posizione di relax molto simile.

Il passaggio dalla posizione seduta a quella completamente reclinata avviene in circa 20 secondi, con movimenti silenziosi e privi di scatti.

Supporto Ergonomico Completo

La XR5 è progettata per offrire un supporto ergonomico completo. L’imbottitura della seduta è ben calibrata: non troppo morbida da farvi sprofondare, né troppo rigida da risultare scomoda. Sostiene il corpo in modo uniforme, favorendo una postura corretta. Il cuscino lombare aggiuntivo è più morbido e offre un sostegno mirato alla zona lombare, riducendo l’affaticamento durante lunghe sessioni di seduta.

I poggia braccia sono solidi e non imbottiti. Questo design è ideale se si intende utilizzare la poltrona per leggere o utilizzare dispositivi come tablet, poiché offre un supporto stabile per i gomiti, permettendo di tenere gli oggetti in una posizione elevata senza sforzo. Se preferite appoggiare le braccia in modo rilassato, potreste sentire la mancanza di un’imbottitura più morbida.

Per quanto riguarda il supporto alle gambe, la poltrona è ottimizzata per persone fino a 1,80 metri di altezza. Se siete più alti, le gambe potrebbero sporgere oltre il poggiagambe, riducendo il sostegno ai polpacci. Tuttavia, questo non compromette significativamente il comfort generale.

Funzionalità Extra e Praticità

Porta USB Integrata

Sul fianchetto destro è presente una porta USB-A che consente di ricaricare dispositivi come smartphone e tablet direttamente dalla poltrona. Questo elimina la necessità di cavi aggiuntivi o di alzarsi per raggiungere una presa di corrente. Durante i nostri test, la porta USB ha fornito una corrente stabile, impiegando circa 2 ore per ricaricare completamente uno smartphone con batteria da 3000 mAh e circa 4 ore per un tablet con batteria da 7000 mAh.

Tasche Laterali

La poltrona è dotata di una tasca laterale sul fianchetto destro. Sebbene non sia molto capiente, è sufficientemente spaziosa per contenere una rivista, un libro sottile, uno smartphone o un tablet. Questa funzionalità si rivela pratica per avere a portata di mano gli oggetti essenziali senza doverli appoggiare altrove.

Esperienza d’Uso e Comfort

Durante le nostre sessioni di prova, la XR5 ha dimostrato di essere una poltrona estremamente versatile e confortevole.

Sessione di Lavoro (2 ore) : Il supporto lombare ha ridotto l’affaticamento, permettendo di mantenere una postura corretta. I poggia braccia solidi hanno facilitato l’utilizzo del laptop senza affaticare le spalle.

: Il supporto lombare ha ridotto l’affaticamento, permettendo di mantenere una postura corretta. I poggia braccia solidi hanno facilitato l’utilizzo del laptop senza affaticare le spalle. Maratona Cinematografica (4 ore) : La possibilità di reclinare lo schienale e sollevare il poggiagambe ha reso l’esperienza molto confortevole. L’imbottitura della seduta ha garantito un sostegno adeguato per tutta la durata.

: La possibilità di reclinare lo schienale e sollevare il poggiagambe ha reso l’esperienza molto confortevole. L’imbottitura della seduta ha garantito un sostegno adeguato per tutta la durata. Pisolino Pomeridiano (30 minuti): L’angolo di reclinazione di 127 gradi e il leggero dondolamento hanno favorito un rilassamento profondo, contribuendo a un riposo rigenerante.

La poltrona si è dimostrata stabile in tutte le posizioni, senza rumori o scricchiolii, e il meccanismo di reclinazione ha funzionato sempre in modo fluido e silenzioso.

Considerazioni Finali

La Flexispot XR5 si rivela una poltrona che unisce comfort, funzionalità avanzate e un design compatto. È ideale per chi cerca una soluzione versatile da inserire in diversi ambienti domestici.

Punti di Forza:

Design Compatto : Adatta a spazi ridotti senza sacrificare il comfort.

: Adatta a spazi ridotti senza sacrificare il comfort. Funzionalità Avanzate : Base girevole, reclinazione elettrica, porta USB integrata.

: Base girevole, reclinazione elettrica, porta USB integrata. Comfort Ergonomico : Imbottitura ben calibrata e supporto lombare efficace.

: Imbottitura ben calibrata e supporto lombare efficace. Montaggio Semplice: Assemblaggio intuitivo senza necessità di attrezzi.

Punti da Considerare:

Poggia Braccia Non Imbottiti : Potrebbero risultare meno confortevoli per chi preferisce appoggiare le braccia in modo rilassato.

: Potrebbero risultare meno confortevoli per chi preferisce appoggiare le braccia in modo rilassato. Supporto Gambe Limitato per Persone Alte : Oltre 1,80 metri, il poggiagambe potrebbe non offrire un sostegno completo.

: Oltre 1,80 metri, il poggiagambe potrebbe non offrire un sostegno completo. Tasca Laterale Poco Capiente: Limitata a oggetti di piccole dimensioni.

In conclusione, la Flexispot XR5 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera una poltrona moderna e funzionale, capace di adattarsi a diversi stili di vita e esigenze. Offre un ottimo equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo, risultando adatta sia per momenti di relax che per attività come la lettura o il lavoro. Si può acquistare direttamente sul sito del produttore attraverso la pagina ufficiale. Ma le sorprese non finiscono, infatti, durante il black friday si può ottenere ulteriori sconti visitando la pagina dedicata.