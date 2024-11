Apple dice addio ai backup iCloud per iOS 8, i dati saranno presto cancellati

Apple ha deciso di fare un passo importante verso il futuro, ma questo significa dire addio ai backup iCloud per i dispositivi più datati. Dal 18 dicembre 2024, gli iPhone con iOS 8 o versioni precedenti non potranno più creare nuovi backup su iCloud. Non solo: i backup già esistenti verranno eliminati, a meno che non venga aggiornato il sistema operativo ad almeno iOS 9.

Cosa succede se avete ancora iOS 8 su iPhone

Apple ha spiegato che questa scelta fa parte di un adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza e compatibilità. Se usate un iPhone con iOS 8, avete tempo fino al 18 dicembre per aggiornare il sistema e salvare i vostri dati su iCloud. In caso contrario il rischio è veramente grande: si potrebbero perdere i dati salvati di una vita. Pensate a chi usa quell’iPhone da 6 o 7 anni: potrebbe essere un vero dramma.

Come salvare i dati senza iCloud

Se aggiornare il vostro iPhone non è un’opzione, potete comunque mettere al sicuro i vostri dati con un backup locale su un computer. Ecco come:

Mac con macOS Catalina o successivi : usate Finder per collegare il vostro iPhone e creare un backup direttamente sul computer. Potete anche scegliere di cifrare il backup per proteggere informazioni sensibili;

: usate Finder per collegare il vostro iPhone e creare un backup direttamente sul computer. Potete anche scegliere di cifrare il backup per proteggere informazioni sensibili; PC o Mac con versioni macOS più vecchie: usate iTunes per fare una copia di sicurezza dei vostri dati. Anche qui potete optare per un backup protetto da password.

Questi backup locali permetteranno di conservare tutto ciò che serve e di trasferire i dati su un nuovo dispositivo, se necessario.

Lanciato nel 2014, iPhone 6 è stato un simbolo di innovazione, con il suo schermo più grande e il design arrotondato. Ma il tempo passa, e oggi i dispositivi come l’iPhone 6 ci ricordano quanto velocemente evolve la tecnologia.

Se state ancora usando un iPhone con iOS 8, è arrivato il momento di scegliere: aggiornare, fare un backup manuale o passare a un modello più recente. In ogni caso, bisogna agire prima del 18 dicembre per non perdere i dati.