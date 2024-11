Truffa phishing con il messaggio inaspettato: svuotati migliaia di conti

Improvvisamente tanti utenti sono stati investiti da un nuovo ciclone tramite il web. C’è una truffa che si sta aggirando all’interno delle caselle e-mail di migliaia di persone, le quali credono realmente di avere a che fare con Amazon. Secondo quanto riportato invece non c’è nulla di vero dietro tutto questo e infatti bisogna stare molto attenti.

L’obiettivo principale infatti è proprio quello di mettere le persone in difficoltà, facendogli credere di poter investire. Chi arriva ad iscriversi alla piattaforma fittizia non solo regala i propri dati personali, ma investe soldi in qualcosa che non esiste, praticamente regalandoli ai truffatori.

Truffa a nome di Amazon, fate attenzione a questo messaggio che potrebbe fregarvi

Questo che leggete in basso dovrebbe essere il fantomatico messaggio che i truffatori spacciano come una produzione di Amazon. In realtà il colosso e-commerce non sa nulla di tutto questo e infatti non c’era dubbio: si tratta solo di una truffa. Dando uno sguardo al testo in questione, gli utenti possono dunque istruirsi sul come evitare di cascare in questi tranelli, ai quali possono diventare deleteri sia per le proprie finanze che per i propri dati personali. Ecco il messaggio:

“LE AZIONI AMAZON SALGONO:

PENSA A INVESTIRE ORA!

Investi $ 250 in azioni Amazon e guadagna oltre $ 10.000 al mese”.

18/10/2024 – Affari e finanza

Amazon è uno dei più grandi imperi finanziari del mondo. Le sue azioni sono aumentate del 138% negli ultimi due anni. Questo è più di Facebook, Netflix e Google. Ha registrato un aumento totale del 2135% negli ultimi 10 anni.

Le opportunità di guadagno sono reali:

Se avessi investito $ 1.000 in azioni Amazon nel 1997, avresti $ 1.200.000 oggi!

Se avessi investito in Amazon lo scorso anno, oggi avresti raddoppiato il tuo investimento iniziale.

Ora è un ottimo momento per investire e diventare un membro del gruppo di investitori di Amazon!

CLICCA QUI PER RICEVERE LA GUIDA“.