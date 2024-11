L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ritorna alla conquista dei suoi ex clienti. Molto spesso, infatti, l’operatore cerca di tentare i suoi ex clienti a tornare proponendo l’attivazione di offerte di rete mobile estremamente convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore è tornato all’attacco, proponendo l’attivazione di un’offerta shock. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena ci riprova e tenta i suoi ex clienti con un’offerta mobile shock

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta tentando alcuni suoi ex clienti a tornare, proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta proposta in edizione limitata, quindi non sempre disponibile all’attivazione.

Nello specifico, l’offerta è davvero shock perché include davvero tanto con una spesa minima. Il bundle dell’offerta comprende infatti ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Il bundle continua poi a stupire con la disponibilità di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e con fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come suggerito dal nome dell’offerta, gli ex clienti dovranno sostenere un costo di appena 5,99 euro al mese per avere questa offerta.

Anche con questa offerta, poi, sarà possibile ricevere ulteriori 100 GB di traffico dati extra per navigare davvero in libertà. Questo sarà possibile come sempre selezionando il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. L’operatore virtuale sta comunicando questa possibilità ai suoi ex clienti tramite una apposita campagna SMS. Si tratta di un’offerta winback ed è personalizzata. Pertanto, l’offerta sarà disponibile all’attivazione per un periodo di tempo differente da utente ad utente. Nella maggior parte dei casi, comunque, viene indicata come ultima data disponibile per attivare l’offerta il prossimo 30 novembre 2024.