Huawei Mate 70 ha finalmente una data di lancio ufficiale

L’attesa da parte di molti utenti era tanta, sebbene il fenomeno Huawei sia andato un po’ a scemare negli ultimi anni soprattutto a causa del ban. L’azienda cinese però continua a battere forte e questa volta vuole mostrare tutta la sua abilità con la nuova serie Huawei Mate 70. Cioè finalmente una data di lancio ufficiale: i quattro dispositivi che dovrebbero far parte della nuova linea arriveranno ufficialmente il 26 novembre in Cina.

L’obiettivo principale del colosso è quello di ridefinire il segmento degli smartphone premium, dotandole di caratteristiche all’avanguardia e di un design ancora più ricercato. Bisogna inoltre rendere conto a Huawei di essere riuscita in una vera e propria impresa, ovvero di rendere comunque tutte le applicazioni e tutte le piattaforme disponibili sebbene non sia più disponibili a bordo il Google Play Store. Il merito è di HarmonyOS che con App Gallery è ormai in grado di fornire tutto.

Huawei Mate 70: la serie arriva a fine mese, ecco nuove specifiche trapelaste sul web

Secondo informazioni trapelate su Weibo e riprese da PlayfulDroid, Huawei presenterà ben quattro smartphone nella sua nuova line-up. Si tratta di Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro e del modello Mate 70 RS Porsche Design Ultimate Edition. In queste ore inoltre sono trapelate nuove specifiche sul web che non fanno altro che aumentare l’attesa.

Partendo da Mate 70 e Mate 70 Pro, le specifiche dovrebbero essere già di alto livello secondo quel che è emerso in queste ore. I due smartphone infatti dovrebbero arrivare con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Saranno quattro inoltre le colorazioni disponibili: Obsidian Black, Spruce Green, Hyacinth Purple e Snow White.

Mate 70 Pro+ invece alzerò leggermente il tiro, arrivando fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Questo modello sarà disponibile nelle varianti Ink Black, Blue, Gold con Silver e Feather White.

Infine, il Mate 70 RS Ultimate Edition si posiziona come il top di gamma assoluto, con un design esclusivo e colorazioni Black e Red. Tuttavia, i dettagli sulla memoria per questo modello non sono ancora noti. Nulla di diverso tra gli smartphone per quanto riguarda invece processore e sistema operativo. Il chip sarà con tutta probabilità un Kirin 9100 mentre il software dovrebbe essere HarmonyOS Next, interamente sviluppato senza la base Android.