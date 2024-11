OpenAI prepara un nuovo agente AI per semplificare le attività quotidiane

OpenAI, conosciuta per ChatGPT, sta preparando una grande novità: un assistente AI chiamato “Operator“. Questo nuovo strumento potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo attività quotidiane come scrivere un codice o organizzare viaggi, lasciando che sia l’intelligenza artificiale a gestire tutto.

Secondo alcune indiscrezioni, “Operator” dovrebbe essere presentato già a gennaio come soluzione per la ricerca. Sarà disponibile anche tramite API, così gli sviluppatori potranno integrarlo in altre applicazioni. Si dice che OpenAI stia lavorando su più progetti legati a strumenti simili, inclusi agenti in grado di operare direttamente nei browser. Non è ancora chiaro se questo strumento sia sempre attribuibile ad “Operator”, ma le possibilità sono alte.

La corsa agli agenti AI è già partita

OpenAI non è l’unica azienda a investire in questa direzione. Altri nomi importanti stanno sviluppando tecnologie simili. Ad esempio, Anthropic ha già introdotto “Claude“, un agente capace di osservare ciò che accade sul computer e interagire come farebbe un essere umano, muovendo il cursore, cliccando e digitando.

Anche Microsoft è ampiamente in gioco, con strumenti progettati per aiutare i dipendenti a inviare email e organizzare documenti. E poi c’è Google, che sta lavorando su “Jarvis”, un assistente AI che potrebbe gestire ricerche online, prenotazioni e molto altro direttamente dal browser.

Questi agenti AI rappresentano una nuova generazione rispetto agli assistenti virtuali che conosciamo, come ChatGPT o Gemini. Come principale obiettivo questi si prefissano quello di semplificare la vita, consentendo agli utenti di avere più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero.

Tuttavia, c’è sempre una domanda che rimane: fino a che punto si potrà arrivare? Mentre le potenzialità di questi strumenti sono enormi, è importante che vengano introdotte regolamentazioni adeguate per garantirne un utilizzo responsabile. Insomma, il futuro sembra promettente, ma qualche accorgimento non guasta mai, proprio per gestire al meglio una risorsa importante ma potenzialmente distruttiva.