L’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) ha annunciato la realizzazione di un nuovo laboratorio destinato a diventare un centro d’avanguardia nella ricerca scientifica globale. Il progetto, che prevede la costruzione dell’Advanced Science Building (ASB), è stato pensato per creare un ambiente di lavoro che risponda alle esigenze di precisione assoluta richieste dai più avanzati esperimenti scientifici. L’obiettivo è quello di fornire agli scienziati una struttura in grado di ridurre al minimo ogni interferenza esterna, per garantire la massima affidabilità nei risultati.

L’EPFL e il nuovo laboratorio in costruzione

Il cuore del nuovo laboratorio sarà un sistema di isolamento estremo, progettato per abbattere le vibrazioni a meno di un decimo di micron al secondo. Questo lo renderà uno degli ambienti più stabili al mondo per la ricerca. La progettazione prevede una struttura stratificata, capace di eliminare rumori, vibrazioni fisiche e anche interferenze elettromagnetiche, oltre a ridurre le fluttuazioni di temperatura e di umidità. Tali condizioni sono essenziali per esperimenti che riguardano campi come la fisica quantistica, le nanotecnologie, la biologia e la chimica, dove ogni minimo cambiamento può alterare i risultati.

Un altro aspetto innovativo riguarda la gestione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, che spesso generano vibrazioni indesiderate. In questo caso, gli impianti saranno collocati in un silo sospeso separato dalla struttura, in modo da evitare che interferiscano con le attività scientifiche. La progettazione dell’edificio è stata affidata a due studi di architettura, KAAN Architecten e Celnikier & Grabli Architectes, che hanno lavorato fianco a fianco con i ricercatori per creare un ambiente ideale per le loro necessità.

Il costo della conoscenza

Il costo complessivo del progetto è stimato in 200 milioni di franchi svizzeri. I lavori inizieranno nel 2026 e dovrebbero concludersi nel 2029. Con questa nuova struttura, l’EPFL si prepara a rafforzare il suo ruolo di leader nella ricerca scientifica, offrendo ai suoi ricercatori uno spazio che permetterà di fare nuovi importanti passi avanti nelle scoperte scientifiche.