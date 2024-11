Gli scioperi nelle città italiane sono ormai, purtroppo, eventi all’ordine del giorno. Quante volte si è sentito parlare di scioperi dei benzinai nell’ultimo periodo? Decisioni che, quasi sempre, derivano da una serie di problematiche che portano i lavoratori a scioperare e a far sentire la propria voce. In merito allo sciopero nazionale dei benzinai che si sarebbe dovuto proclamare nei prossimi giorni sembrerebbe essersi trovata una “soluzione“.

Nei giorni scorsi tra Faib-Fegica-Figisc/Anisa era stato convocato un incontro indispensabile per poter decidere se proclamare lo sciopero nazionale. Al proposito, però, sembrerebbe che il Governo sia riuscito ad evitare la proclamazione. Scopriamo insieme in questo articolo tutti i dettagli sulla questione che coinvolgerebbe numerosi lavoratori impiegati nel settore ma anche tantissimi automobilisti.

Benzinai: l’intervento del Governo per evitare lo sciopero nazionale

La proclamazione di uno sciopero nazionale ha, come ben sappiamo, diverse conseguenze sia per i lavoratori stessi che per i cittadini che si trovano a dover fare i conti con molti disagi. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, il Governo sarebbe intervenuto per evitare il prossimo sciopero nazionale dei benzinai. Quest’ultimo, infatti, si sarebbe proposto di intervenire per farsi carico di una mediazione tra le diverse posizioni espresse dal settore.

Tale decisione che ha visto coinvolte le diverse organizzazioni sembrerebbe essere piaciuta e non è mancato quel pizzico di entusiasmo per il lavoro di cui si occuperà il Governo. Le stesse organizzazioni hanno reso noto di voler sostenere il compito assunto dal Governo, sospendendo la proclamazione formale dello sciopero nazionale sia su rete ordinaria che autostradale. Tutto ciò nel chiaro intento di dare la possibilità per un estremo tentativo di riportare nel recinto della piena legalità anche i comportamenti delle compagnie petrolifere più retrive. Non ci resta, dunque, che attendere gli aggiornamenti in merito ai risultati della mediazione di cui si occuperà il Governo italiano nelle prossime ore.