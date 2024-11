Nell’agosto del 2021 Google lanciò Pixel 5a, garantendo per il dispositivo tre aggiornamenti di versioni Android e tre anni di update di sicurezza, periodo concluso nell’agosto di quest’anno. Lo smartphone in questione ha difatti terminato la propria vita con Android 14, non essendo idoneo per ricevere dell’ultima versione del robottino; dal punto di vista delle patch di sicurezza invece, Pixel 5a si è fermato ad agosto 2024. Nelle ultime ore tuttavia, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento sorprendente, inaspettato per lo smartphone.

Ecco ciò che sappiamo sull’aggiornamento

Google Pixel 5a sta infatti ricevendo la build AP2A.240805.005.S4 che, come si può notare, non vanta un nome simile alle patch di sicurezza di novembre 2024. Lo smartphone sembra infatti aver beneficiato di un aggiornamento minore, o forse integrativo, delle patch di agosto 2024 che erano contrassegnate dalla build AP2A.240805.005.

Si può osservare, inoltre, come non ci siano molte differenze, ad eccezione del “.S4” finale, metodologia già utilizzata in passato da Google proprio per rilasciare update minori a dispositivi che avevano già concluso il proprio ciclo di supporto. A confermare questa considerazione c’è anche il fatto che la società non ha menzionato l’aggiornamento per Pixel 5a nelle note di rilascio delle patch di novembre 2024.

L’azienda statunitense non ha fornito dettagli sull’update e non è dunque chiaro quali correzioni siano state apportare al dispositivo, tuttavia, un utente sulla nota applicazione “Reddit” ha cercato di riassumere quanto è riuscito ad individuare:

Correzione dei crash per il controllo delle impostazioni adattive/luminosità e del time-out dello schermo quando con coinvolte restrizioni dell’utente contro le modifiche delle impostazioni

Quando la notifica del media player è chiusa ma non come risultato dell’interazione dell’utente che la ignora, non dire all’app multimediale che è stato l’utente ad ignorarla

Correzione della stabilità nel routing Bluetooth quando l’indirizzo non è impostato

Questo molto probabilmente è l’ultimo aggiornamento che Google Pixel 5a riceverà, a meno che vengano individuate particolari criticità in futuro.