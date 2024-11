Samsung è uno dei migliori produttori di smart TV, per questo motivo non ci stupiamo della presenza di uno dei suoi modelli tra i più richiesti e desiderati dal pubblico, in questi giorni su Amazon è possibile pensare di acquistare l’UE75DU7190UXZT, un dispositivo con diagonale da 75 pollici, che può raggiungere risoluzione in 4K UHD, grazie all’upscaling ed il Crystal 4K.

Il design è eccezionalmente slim, con dimensioni che possono raggiungere 167,8 x 32,5 x 100,6 centimetri, i piedi di appoggio sono sottili e lineari, anche se sufficientemente resistenti, adatti quindi al posizionamento praticamente su qualsiasi superficie, a prescindere poi dalla tipologia dell’arredamento (moderno o no). Il prodotto è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, in modo da poterlo controllare direttamente con la propria voce, supporta DVB-T2, digitale terrestre di seconda generazione, a cui si aggiunge Q-Symphony e OTS Lite.

Collegatevi subito al canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove sono disponibili offerte e codici sconto gratis in esclusiva.

Samsung: la smart TV è davvero economica oggi

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare una smart TV, poiché il suo prezzo di listino di 999 euro è stato fortemente ribassato da parte di Amazon. Negli ultimi 30 giorni il televisore era costato 799 euro, ma l’azienda americana ha deciso di andare ancora oltre, proponendo una fortissima riduzione di altri 100 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine è completabile qui.

All’interno della confezione l’utente si ritrova il televisore di ultima generazione, il cavo di alimentazione per il collegamento alla presa di corrente, ed anche il manuale di istruzioni, oltre ovviamente al telecomando (con pile annesse) per il controllo da remoto. Le dimensioni che siamo andati a raccontarvi nell’articolo sono da considerarsi con base inclusa, ovvero comprensive anche dei piedini di appoggio che vanno indiscutibilmente ad alzarla rispetto al piano d’appoggio.