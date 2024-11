Aoocci C5: il display con CarPlay e Android Auto per la moto, la RECENSIONE

Quest’ultimo periodo è stato molto utile per noi al fine di testare un dispositivo che non avevamo mai provato prima e che sinceramente ci è piaciuto veramente tanto. Stiamo parlando di Aoocci C5, un prodotto che ci ha impressionato per via dei suoi tanti aspetti, a partire dalle funzionalità di cui gode fino ad arrivare alla qualità costruttiva, tutti gli aspetti che abbiamo esaminato nel dettaglio mettendo questo piccolo display alla prova anche in condizioni non proprio amichevoli. E poi non vi va di portare in moto con voi la possibilità di usare Android Auto o Apple CarPlay? Con questo prodotto potete farlo.

Il design e il display sono da vero top: Aoocci ha colto nel segno

Uno degli aspetti che subito l’utente riesce a notare quando entra in possesso di questo Aoocci C5 è certamente il suo design, basato su dimensioni davvero perfette per quanto concerne il display. Siamo al cospetto di un touchscreen IPS con un’ampiezza di 5 pollici e con un’ottima risoluzione che consente di avere ogni informazione in maniera dettagliata e allo stesso tempo senza ingombrare troppo la visuale di chi è alla guida della moto. Indipendentemente dalle condizioni di luminosità, lo schermo si è comportato veramente alla grande, restando sempre molto luminoso anche quando c’era la luce diretta del sole. Ogni utente poi può decidere di tenere l’aletta parasole che viene fuori dallo scatolo in dotazione.

Il prodotto ha un design compatto che si integra perfettamente sulla moto. Nonostante il display di dimensioni generose, l’installazione non risulta invasiva, e ciò è importante per garantire che il focus rimanga sulla guida.

Insieme al display ecco due dashcam: Aoocci pensa alla sicurezza dei motociclisti

Abbiamo apprezzato particolarmente la presenza di due fotocamere, le quali potrebbero essere meglio definite chiamandole dash cam. Una va montata sul lato anteriore, mentre l’altra va montata sul lato posteriore, in modo da riprendere sia ciò che c’è davanti che ciò che il motociclista si lascia alle spalle. Abbiamo fatto diverse prove e la qualità video è ciò che ci ha colpito di più, anche a velocità sostenuta: le fotocamere catturano filmati ad alta definizione (Full HD 1080p), garantendo immagini cristalline e dettagli chiari anche ad alte velocità. Nel caso in cui dovesse succedere qualcosa ho uno scontro con altri automobilisti o motociclisti, non sarà un problema a tirare fuori subito i dettagli della targa.

C’è anche modo di registrare tutto 24 ore su 24 e tutta la settimana, garantendosi quindi una sicurezza in più soprattutto quando si utilizza la moto nel quotidiano.saranno dunque sempre pronti i filmati, sia che si tratta di un incidente o di situazioni simpatiche da voler rivedere magari.

La qualità video del sistema Aoocci C5 è davvero notevole, come anticipato. La qualità del Full HD che abbiamo avuto modo di testare è davvero eccezionale in quanto non tradisce le aspettative. Ogni dettaglio è nitido e preciso, soprattutto quando ci si trova in situazioni in cui l’incidente può essere dietro l’angolo. Abbiamo effettuato dei test in diverse condizioni di luce, tirando fuori dei risultati molto soddisfacenti in ogni situazione. Anche di notte i fari delle auto risultano molto ben definiti e non vanno ad apportar fastidio in video. Il sensore G integrato è un’altra caratteristica che ci ha colpiti positivamente. Durante le nostre prove, abbiamo simulato diversi impatti minori, e il sistema ha risposto rapidamente, salvando automaticamente le registrazioni di quei momenti critici. Questa funzione è vitale in caso di incidenti, poiché consente di conservare le prove senza la preoccupazione di doverle recuperare manualmente.

Connettività e accesso facile: CarPlay e Android Auto

Una delle caratteristiche più accattivanti dell’Aoocci C5 è la connettività con CarPlay e Android Auto. In genere i motociclisti quando vanno in moto evitano di pensare a tutto questo, ma perché privarsene quando si può? Proprio per questo motivo abbiamo deciso di approfittarne testando questo fantastico display, il quale consente di accedere alla navigazione, alla musica ma anche alle chiamate e il tutto in maniera più che sicura. Abbiamo testato il sistema sia utilizzando uno smartphone Apple che uno smartphone Android e la connessione wireless ci è sembrata più che fluida in entrambi i casi.

Praticamente abbiamo potuto utilizzare lo smartphone da remoto e senza tirarlo fuori dalla tasca, integrandolo perfettamente con il sistema e tenendo sempre gli occhi ben saldi sulla strada. Le chiamate sono ben chiare da ascoltare così come tutte le informazioni della navigazione e anche le playlist musicali in background. Da notare poi anche la grande integrazione con i comandi vocali e il tocco rapido sullo schermo, caratteristica di entrambi i sistemi operativi per la mobilità.

La resistenza all’acqua e l’estrema robustezza: Aoocci ha fatto un gran lavoro

Qualcuno potrebbe darlo per scontato ma quando si tratta di dispositivi così avanzati è davvero semplice che una singola goccia d’acqua possa rovinare tutto. Questo non accade nel caso del nuovo Aoocci C5, il quale resiste anche in situazioni di pioggia intensa in cui noi ci siamo sfortunatamente trovati. Il sistema è stato in grado di reggere alla grande, grazie soprattutto alla sua certificazione IP67. Anche le telecamere sul retro sul davanti hanno resistito alla grande, portando a casa il loro lavoro come se non piovesse.

Tutto ciò si unisce ad una robustezza generale che viene particolarmente apprezzata da coloro che usano la moto per i lunghi viaggi ma anche in condizioni meteo molto variabili. Non ci siamo praticamente mai preoccupati e siamo sempre rimasti focalizzati sulla strada.

GPS integrato, Bluetooth, Wi-Fi e sensore di pressione pneumatici (TMPS)

Un’altra funzione che abbiamo trovato molto utile è il GPS integrato. Non solo registra la posizione esatta durante la guida, ma tiene traccia anche della velocità. Per ogni percorso che abbiamo compiuto, il prodotto ci è tornato sempre estremamente utile, tenendo d’occhio quali erano le migliori strade e soprattutto anche il traffico o magari gli incidenti.il GPS si sincronizza facilmente con l’applicazione per smartphone e permette di visualizzare i dati direttamente sul telefono. Ovviamente c’è modo di connettere Google Maps e Waze senza problemi, tenendo a disposizione tutte le mappe disponibili in ogni parte del mondo.

Nessun problema ovviamente nel collegamento grazie alla connessione Bluetooth, estremamente stabile e rapida nel riconoscere lo smartphone. C’è anche il Wi-Fi integrato, così da poter trasferire tutti i video registrati con le telecamere direttamente sul proprio telefono.

Abbiamo trovato davvero innovativo il fatto che il C5 monitori anche la pressione degli pneumatici. Questo sistema ha mostrato avvisi tempestivi quando la pressione variava, il che ci ha permesso di fermarci e correggere il problema prima che potesse diventare una questione di sicurezza. Per chi percorre lunghi viaggi o utilizza la moto in condizioni variabili, questo è un vantaggio inestimabile.

Montare Aoocci C5 è facilissimo

Uno dei maggiori vantaggi del sistema Aoocci C5 Pro è la sua facilità di installazione. Viene fornito praticamente un kit completo che include al suo interno ogni tassello fondamentale per il montaggio su qualsiasi tipo di moto. Le istruzioni ci sono sembrate molto chiare sebbene la traduzione in italiano non sia perfetta, mentre gli strumenti inclusi hanno mostrato una buona qualità. Ci è bastata più o meno mezz’ora per montare il tutto, senza ovviamente l’aiuto di alcun esperto al seguito.

Conclusioni e prezzo

Abbiamo dunque testato per bene questo dispositivo arrivando ad una conclusione davvero inaspettata anche secondo il nostro parere: è diventato indispensabile per le nostre sessioni in moto e durante le giornate in cui bisogna andare al lavoro magari percorrendo una mezz’oretta in strada. La combinazione è infatti più che vincente, siccome c’è qualità, sia per lo schermo che per le telecamere, robustezza e soprattutto tanta semplicità di utilizzo. Le comodità sono tantissime e inoltre c’è da parlare anche del prezzo di vendita che non sembra per nulla proibitivo.

Per noi, l’Aoocci C5 è stata una scelta eccellente, e lo consigliamo vivamente a chiunque voglia migliorare la propria esperienza in moto con tecnologia all’avanguardia, senza compromettere la sicurezza. Noi abbiamo usato il pacchetto C5 Pro con due telecamere incluse e tutti gli accessori, il tutto per un prezzo totale di 182,92€ sul sito ufficiale. Si può pagare con diversi metodi, tra cui anche PayPal.