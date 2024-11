Il nuovo Oppo Find X8 Pro sarà svelato in Italia il 21 novembre, durante un evento che si terrà a Milano. L’ azienda ha annunciato che solo la versione Pro della serie Find 8 arriverà in Europa, mentre in Cina la linea completa è già disponibile. Il dispositivo si affaccia sul mercato europeo con ColorOS 15, l’ultima versione del sistema operativo del brand e punta a conquistare il pubblico grazie all’ adozione di innovazioni tecnologiche avanzate.

Oppo Find X8, design e innovazione: caratteristiche uniche da conoscere

In particolare, Oppo ha lavorato sulla leggerezza e compattezza del Find X8 Pro. Possibile grazie alla limitazione dell’eccessiva pesantezza che caratterizza spesso i telefoni di fascia alta. La società, come detto, ha scelto Milano per presentare lo smartphone al pubblico italiano, sottolineando la centralità del mercato europeo nella propria strategia. Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo, ha descritto questo modello come una svolta per il settore. Assolutamente in grado di garantire un’esperienza fotografica d’eccellenza in un design raffinato e moderno.

Il Find X8 Pro si distingue anche per il suo schermo AMOLED da 6,78 pollici, con vetro curvo su entrambi i lati e risoluzione 2780 x 1264pixel. La serie dei colori include Space Black e Pearl White. Quest’ultima con una finitura iridescente che conferisce un tocco distintivo e rende unico ogni modello. Sul fronte fotografico, il sistema Hasselblad Master Camera permette di catturare fino a sette immagini al secondo. Garantendo una qualità impeccabile anche nei dettagli più piccoli.

Tra le altre caratteristiche principali, emerge poi la batteria da 5910mAh con tecnologia al silicio-carbonio, che offre una lunga autonomia. Ma non è tutto, ColorOS 15 consente di sfruttare appieno le funzionalità AI per migliorare l’uso quotidiano del dispositivo. Il quale risulta essere supportato da una ricarica rapida da 80watt via cavo e a 50watt in modalità wireless. Il Find X8 Pro è certificato IP68, assicurando una resistenza superiore ad acqua e polvere.