Samsung Galaxy Z Fold6 è sempre più economico su Amazon, il nuovo prezzo basso che l’azienda ha deciso di attivare attira gli utenti all’acquisto di un prodotto che punta fortissimo su specifiche tecniche di ultima generazione, e la sua possibilità di raggiungere prestazioni che nessuno attualmente è in grado di offrire.

Lo smartphone, come molti di voi sapranno, è un foldable, ciò sta a significare che presenta due display, uno esterno ed uno interno. Quello che troverete prendendo in mano il device è di piccole dimensioni, raggiunge 6,3 pollici, mentre quello interno è da 7,6 pollici, entrambi sono comunque un dynamic AMOLED 2X di altissima qualità, a conti fatti uno dei migliori in circolazione.

Samsung Galaxy Z Fold6: che promozione su Amazon

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter approfittare di un elevato risparmio sull’acquisto del Samsung Galaxy Z Fold6, lo smartphone, o meglio il foldable, più amato dal pubblico: il suo listino, per quanto riguarda la variante di cui vi parliamo nell’articolo con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna, sarebbe di 2459 euro, ma solamente in questi giorni la promozione lo abbassa sino ad arrivare a 2299 euro. Collegatevi qui per completare l’acquisto.

Di base lo smartphone ha dimensioni complessivamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 153,5 x 132,6 x 5,6 millimetri, ed un peso di 239 grammi. Sotto il cofano è stato posizionato un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con GPU Adreno 750, che riesce a garantire prestazioni di livello superiore (da notare che la memoria interna non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD). Il comparto fotografico è decisamente completo, con tre sensori nella parte posteriore, rispettivamente da 50 megapixel, 12 e 10 megapixel, sensori che possono essere facilmente utilizzati anche per gli scatti di selfie e simili.