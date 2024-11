A partire da lunedì 28 ottobre 2024, CoopVoce riattiverà l’offerta Evo 20, già proposta in precedenza, per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del numero. Questa volta sarà possibile attivarla non solo online ma anche nei punti vendita Coop, con un costo di 4,90 euro al mese. A differenza dell’offerta proposta dal 14 al 20 ottobre, che garantiva primo mese e attivazione gratuiti, la nuova versione offre solo il costo di attivazione gratuito, con il primo mese a pagamento.

L’imperdibile offerta CoopVoce Evo 20

L’offerta Evo 20 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati in 4G, mantenendo il costo mensile di 4,90 euro. Sarà disponibile fino al 27 novembre, salvo eventuali proroghe. Per attivarla, i clienti possono utilizzare anche le eSIM e, da luglio 2024, il processo di identificazione per l’attivazione online è facilitato grazie a SPID, permettendo di completare l’operazione in pochi minuti.

L’offerta è inoltre accessibile tramite Self SIM, una scheda acquistabile nei punti vendita Coop al costo di 9,90 euro, inclusivo di attivazione e primo mese di utilizzo. Questa opzione consente ai clienti di attivare la SIM in autonomia online. I clienti già iscritti a CoopVoce possono attivare Evo 20 con un contributo una tantum di 9,90 euro, prelevato dal credito residuo, insieme al costo anticipato del primo mese.

CoopVoce, attivo sul mercato da circa 17 anni, utilizza la rete TIM per il servizio mobile e garantisce velocità di connessione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Da ottobre 2022, la rete 3G non è più disponibile, ma il servizio VoLTE su rete 4G è abilitato per chi ha uno smartphone compatibile. Da questo autunno 2024, la rete Vodafone sarà gradualmente integrata, offrendo un’alternativa di copertura e, a partire dal 2025, si prevede l’introduzione del 5G.

Con CoopVoce, minuti e SMS sono validi anche in Roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, con una tariffa aggiuntiva applicata solo al superamento del limite dati previsto. Le offerte, in caso di credito insufficiente, vengono sospese per 30 giorni; entro questo periodo è possibile ricaricare per riattivare il servizio.