WhatsApp continua a migliorare la sua piattaforma, introducendo funzionalità pensate per rendere l’app più personalizzabile e utile per i suoi utenti. Le ultime novità, ancora in fase di test, si concentrano sull’organizzazione delle conversazioni, un aspetto sempre più richiesto dai milioni di utenti della popolare app di messaggistica.

WhatsApp e le sue nuove funzioni

Alla fine di ottobre, WhatsApp ha lanciato una funzione che consente di creare liste personalizzate per le chat, un miglioramento significativo per chi ha numerosi contatti e gruppi. Con questa novità, gli utenti potranno organizzare le proprie conversazioni in categorie a scelta, come “Parenti”, “Colleghi” o “Vicini di casa”, permettendo di dare priorità alle chat più rilevanti. Questo tipo di filtro, che aiuta a non perdersi tra i messaggi, è stato reso disponibile inizialmente solo a chi stava utilizzando la versione beta dell’app. Tuttavia, la possibilità di personalizzare le proprie liste sta riscontrando un grande successo, poiché consente una gestione più rapida ed efficiente delle conversazioni quotidiane.

Un’altra importante novità arriva con l’aggiornamento alla versione 2.24.23.23 di WhatsApp Beta per Android, che introduce un’altra funzionalità attesa da molti utenti: la possibilità di eliminare le liste predefinite. Fino ad ora, WhatsApp offriva categorie fisse, come “Gruppi” e “Da leggere”, che non potevano essere modificate. Con questa novità, gli utenti potranno finalmente rimuovere questi filtri dal loro spazio di lavoro e liberare la visualizzazione delle chat, personalizzandola ulteriormente in base alle proprie necessità. Il processo è semplice: basta mantenere premuto su una lista per eliminarla, con la possibilità di ripristinarla in un secondo momento accedendo alle “Impostazioni” e scegliendo “Liste”.

Questa maggiore flessibilità è particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp anche a livello professionale, dove ogni strumento di gestione delle comunicazioni può fare la differenza. La possibilità di eliminare e riattivare facilmente le categorie preimpostate risponde a un bisogno concreto di maggiore controllo nell’organizzazione delle chat, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente. WhatsApp continua così a perfezionarsi, puntando su funzionalità sempre più orientate alle necessità degli utenti.