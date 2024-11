Iliad riporta la Giga 120 in prima linea: tutte le proposte di novembre 2024

Nel caso in cui qualcuno avesse avuto dubbi sull’effettiva forza di Iliad, potrebbe tranquillamente toglierseli dando uno sguardo al sito ufficiale. Il famosissimo gestore che da qualche anno a questa parte domina in Italia, è ritornato a far paura a tutti ma da qualche mese proponendo più di un’offerta allettante.

Sul portale dell’azienda ce ne sono infatti tre, tra le quali spunta anche una vecchia conoscenza che arriva a far compagnia alle altre due soluzioni della gamma Giga. Stiamo parlando della Giga 120, soluzione che con pochi euro fa assaporare a tutti la qualità e a convenienza di Iliad. Ovviamente ci sono tutti i vantaggi del caso, a partire da un costo molto basso fino ad arrivare alla connessione migliore che sia in 4G o in 5G.

Iliad: ecco il punto sulle offerte disponibili, si arriva fino a 250 giga in 5G

Se stai cercando una nuova offerta mobile con tanti giga e senza sorprese sul prezzo, Iliad ha soluzioni molto convenienti, disponibili per tutti, nuovi e vecchi clienti. Ecco cosa puoi scegliere:

Giga 120: questa offerta ti dà 120 GB di dati in 4G, insieme a minuti e SMS illimitati, tutto a soli 7,99€ al mese. È disponibile sia per i nuovi utenti Iliad che per i già clienti. Per questi ultimi, però, è attivabile solo se hanno già un’offerta Iliad con un costo inferiore a 7,99€; Giga 180: se vuoi più giga e la velocità del 5G, c’è la Giga 180. Al costo di 9,99€ al mese, ti offre 180 GB, minuti e SMS illimitati e il 5G dove disponibile. Questa è una soluzione perfetta per chi usa molto internet, magari per video, streaming o navigazione costante; Giga 250: non bisogna dimenticare poi l’apporto di questa straordinaria offerta annata appositamente per celebrare il sesto compleanno di Iliad ma poi rimasta nell’organigramma del gestore. Al suo interno ci sono infatti 250 GB in connessione 5G. Non mancano poi i soliti minuti illimitati e SMS illimitati, tutto per soli 11,99€ al mese.

Tutte le offerte sono disponibili per qualsiasi utente, senza alcuna restrizione. Non importa il gestore di provenienza di chi vorrà sottoscriverle, sarà tutto molto semplice.