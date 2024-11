Sembra ormai quasi tutto pronto per il debutto ufficiale sul mercato della nuova smart band di casa Xiaomi. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima Xiaomi Smart Band 9 Active. Di quest’ultima ne abbiamo sentito parlare diverse volte, ma ora sono arrivate in rete anche alcune certificazioni che ci hanno quindi confermato il suo imminente arrivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi Smart Band 9 Active, nuove certificazioni prima del debutto

Nel corso delle ultime ore la prossima smart band del produttore cinese Xiaomi ha ricevuto numerose certificazioni di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima smart band Xiaomi Smart Band 9 Active. Il device in questione ha dunque ricevuto le certificazioni degli enti SIRIM e EEC. Questo nuovo modello andrà dunque ad affiancarsi alla prossima Xiaomi Smart Band 9.

Dal punto di vista costruttivo ed estetico, il nuovo wearable di Xiaomi avrà un display di forma rettangolare ,con attorno il frame ed il cinturino in silicone. Quest’ultimo dovrebbe essere proposto almeno in tre colorazioni, di cui una Black, una White e una Pink. Al momento del debutto dovrebbero comunque essere disponibili ulteriori colorazioni. Sembra che non ci saranno differenze con il precedente modello per quanto riguarda il display. Quest’ultimo dovrebbe infatti avere sempre una diagonale pari a 1.47 pollici.

Dovrebbe essere invece implementata la durata della batteria. Secondo quanto è emerso, infatti, la smart band dovrebbe garantire una autonomia di 18 giorni con una singola carica. Si tratterebbe di un notevole progresso rispetto al precedente modello, che vantava invece una autonomia di 14 giorni. Il resto delle specifiche non dovrebbe comunque differire troppo da quelle presenti su Xiaomi Smart Band 9. Se sarà così, possiamo aspettarci ben 200 watch faces con cui personalizzare l’interfaccia e la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Staremo comunque a vedere se arriveranno nuove informazioni sulla prossima Xiaomi Smart Band 9 Active.