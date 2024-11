Le schede madri economiche di Intel e AMD si preparano a fare il loro debutto sul mercato nel 2024, offrendo agli utenti un’alternativa più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta. I nuovi modelli delle serie 800, come le Intel B860 e le AMD B850 e B840, rispondono a una crescente richiesta di soluzioni convenienti, destinate a chi desidera sfruttare i più recenti processori senza impegnarsi in costosi componenti di fascia premium.

Le nuove schede madri economiche della linea B

La presentazione del processore AMD 9800X3D, che si abbina perfettamente alle schede madri delle serie 600 e 800, segna un ulteriore passo in questa direzione. Al momento, AMD offre solo le schede X870 di fascia alta per la serie 800, ma presto lancerà le più economiche B850. Queste nuove schede consentiranno anche l’overclocking della CPU, una funzionalità che amplia le possibilità di personalizzazione, anche per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e costo.

Intel non è da meno, avendo recentemente introdotto la serie Core Ultra 200K supportata dalle schede madri Z890, dedicate agli utenti più esigenti. Tuttavia, per il 2024, il colosso statunitense lancerà le schede B860, più economiche e pensate per un’utenza che cerca prestazioni stabili ma non necessita di tutte le funzionalità di fascia alta. Pur senza supporto per l’overclocking della CPU, le B860 permetteranno l’overclocking della memoria tramite XMP di Intel, offrendo comunque una certa flessibilità.

Le schede madri B860 e B850 presenteranno alcune limitazioni tipiche delle linee B, come un numero ridotto di linee PCIe e profili di overclocking DDR5 limitati. Ciò nonostante, risultano ideali per i nuovi processori Intel Core Ultra 200 non-K, in uscita nel 2025, offrendo una soluzione economica senza compromettere le prestazioni di base. Tra i produttori, ASUS ha già anticipato alcuni modelli della serie B850, tra cui varianti ATX e Micro-ATX con WiFi integrato, mentre MSI lancerà le sue B860 e B840, quest’ultima priva di supporto per l’overclocking e PCIe 5.0. Anche ASRock è al lavoro su schede B860 e B850, come le apprezzate linee LiveMixer e Steel Legend WiFi.

Per chi è intenzionato ad aggiornare il proprio sistema, il 2024 si prospetta come un anno ideale. Il lancio delle nuove schede madri serie 800 potrebbe infatti innescare un calo dei prezzi delle attuali serie 600, rendendo il mercato ancora più conveniente per gli utenti.