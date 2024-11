Tutti gli utenti sono sempre più interessati all’acquisto di uno smartphone Apple iPhone, dato che il prezzo del prodotto è in genere superiore al normale, o comunque appartiene alla fascia più alta del mercato, il consumatore si ritrova quasi costretto a ricorrere ad un modello leggermente più datato. Tra i tanti disponibili sul mercato, ecco arrivare l’ottima occasione su Amazon per mettere le mani su Apple iPhone 14.

La sua scheda tecnica ha inizio con dimensioni tutt’altro che elevate, riuscendo ad arrivare per la precisione a 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri, con un peso di soli 172 grammi, tutto grazie ad un display da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere risoluzione di 1170 x 2532 pixel, con densità di 457 ppi e tecnologia Super Retina XDR OLED, fermandosi comunque ad un refresh rate di 60Hz (senza dimenticarsi la protezione Ceramic Shield).

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon, con i codici sconto in regalo e le migliori promozioni della giornata, correte subito ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Apple iPhone 14: la promozione su Amazon

Apple iPhone 14 può davvero essere considerata la valida alternativa per il consumatore che vuole accedere al mondo Apple, ma allo stesso tempo non vuole spendere cifre eccessive per l’acquisto dello smartphone. In particolare il prezzo del modello in oggetto, con 256GB di memoria interna (che non può in nessun modo essere incrementata dall’utente), scende a soli 799 euro, con spedizione a domicilio inclusa, ed anche garanzia di 24 mesi. Per effettuare l’acquisto vi potete collegare qui.

All’interno della confezione, come accade sempre più spesso ultimamente, non troverete alcun caricatore da parete, ma solamente il cavo per il collegamento alla presa a muro/computer, il comparto fotografico del modello è in linea con le aspettative per la sua fascia di prezzo, sebbene sia composto da soli due sensori fotografici da 12 megapixel (grandangolare e ultragrandangolare), che porta ad un angolo di ripresa massimo di 120 gradi.