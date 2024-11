Esselunga, molto più di un supermercato: tech a prezzi folli

Hai mai pensato che il tuo supermercato di fiducia potesse offrirti molto di più di una semplice spesa? Esselunga è proprio questo: non solo un luogo dove fare acquisti quotidiani, ma una vera e propria esperienza che ti sorprende reparto dopo reparto. Tra corsie ben organizzate e prodotti che soddisfano ogni esigenza, non solo puoi trovare tutto ciò che serve alla tua casa, ma anche articoli unici che migliorano la tua vita di ogni giorno. Non è incredibile poter fare acquisti di qualità, risparmiando e trovando anche articoli tecnologici all’avanguardia?

Ogni settimana Esselunga propone offerte imperdibili, studiate per unire qualità e risparmio. Hai già dato un’occhiata al volantino? Se cerchi l’occasione perfetta per portarti a casa un prodotto che vale davvero, questa è la settimana giusta per te.

Un’offerta speciale dedicata alla tecnologia da Esselunga

Ecco la grande novità di questi giorni: gli auricolari OPPO Enco Buds 2, a un prezzo incredibile di 19,90 euro! Questo non è solo un affare, ma un’opportunità da cogliere al volo se ami la tecnologia e la musica di alta qualità. Perché spendere una fortuna quando puoi avere tutto a un prezzo così vantaggioso?

Questi auricolari proposti da Esselunga non sono solo economici, ma anche ricchi di funzioni premium. La cancellazione del rumore ti permette di goderti ogni nota senza interferenze esterne, rendendoli perfetti per chi vuole immergersi completamente nella musica o nei podcast, senza distrazioni. Vuoi usarli mentre fai sport o durante una giornata di pioggia? Nessun problema, la loro certificazione IPX4 li rende resistenti agli schizzi d’acqua. E che dire della batteria? Con una durata fino a 28 ore di riproduzione, grazie alla batteria da 460 mAh, questi auricolari ti accompagneranno ovunque, senza dover preoccuparti di ricaricarli continuamente.

La tecnologia non deve essere complicata: gli OPPO Enco Buds 2 sono compatibili sia con Android che con iOS, rendendoli adatti a ogni dispositivo mobile. Non ti sembra il momento giusto per approfittare di questa offerta? Gli auricolari sono solo un esempio delle grandi sorprese che puoi trovare da Esselunga. Ogni settimana è una nuova scoperta tra risparmio e innovazione. Scopri da qui tutte le promo attive.