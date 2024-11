Google ha annunciato una novità di grande interesse per tutti gli appassionati di tecnologia. Stiamo parlando di Android 16 che sarà lanciato nella primavera del 2024. Quindi ben prima rispetto alla consueto intervallo di rilascio tra agosto e ottobre. Secondo l’azienda di Mountain View, la nuova versione del sistema operativo sarà pronta per il secondo trimestre dell’anno. Quindi in un arco temporale che va da aprile a giugno. Questo cambio di rotta interrompe una tradizione decennale. Poiché in passato gli aggiornamenti maggiori sono stati sempre rilasciati tra fine estate e inizio autunno. A confermare ulteriormente il nuovo approccio, Google ha precisato che un’ulteriore innovazione arriverà nel quarto trimestre del 2024. Introducendo funzionalità extra senza però modificare il cuore del codice Android.

La nuova era di Android: aggiornamenti trimestrali

Questa nuova tabella di marcia, secondo Google, risponde meglio alle esigenze dei produttori di dispositivi. Sempre più orientati verso rilasci anticipati per stare al passo con la concorrenza. Tale trend, già consolidato nei piani di sviluppo dei principali attori del mercato, ha visto di recente anche Google accelerare i tempi per i nuovi Pixel 9. Anche Qualcomm e MediaTek hanno anticipato la presentazione dei loro nuovi chip. In più i principali produttori di smartphone si stanno muovendo di conseguenza per adottare questi SoC avanzati. Il gigante di Mountain View non ha ancora confermato se tale strategia di rilascio anticipato diventerà la norma per gli anni a venire. Ma alcuni segnali indicano che questa linea potrebbe essere adottata anche per il 2025.

Guardando alla storia di Android, Google ha optato per un rilascio anticipato solo due volte. Con Android1.5 Cupcake nell’aprile del 2009 e con la versione 2.2 Froyo a maggio del 2010. Con Android16, si potrebbe dunque inaugurare un ciclo di aggiornamenti più frequente. Ogni trimestre vedrà l’introduzione di novità, con nuove funzionalità pianificate per il primo e il terzo trimestre di ogni anno. Secondo tali indiscrezioni il sistema operativo potrebbe così ricevere aggiornamenti regolari che ne manterrebbero alto il livello di competitività e di innovazione. Garantendo miglioramenti costanti.

Nel frattempo, Google ha avvisato gli sviluppatori di iniziare a prepararsi per le prime versioni di prova. Gli addetti ai lavori e i fan della tecnologia attendono quindi con curiosità queste novità, con un occhio al possibile soprannome “Baklava”. Il quale rievoca il classico tema dolciario usato per le versioni precedenti.