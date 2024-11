Secondo gli ultimi dati Eurostat sul ciclo di vita degli imballaggi, la situazione europea mostra un contrasto tra il crescente riciclo e l’aumento ancora più rapido della produzione di imballaggi. In numeri, nel 2022 sono stati prodotti 83,4 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, equivalenti a 186,5 kg per abitante. Pur con un calo di 3,6 kg rispetto all’anno precedente, il confronto con il 2012 rivela un incremento di 31,7 kg per abitante nella quantità di rifiuti da gestire, segno che il ritmo di produzione non è stato bilanciato dal riciclo.

Il problema della sostenibilità in Europa, tra riciclo e produzione

Entrando nel dettaglio dei materiali, gli imballaggi sono costituiti principalmente da carta e cartone, che rappresentano il 41% del totale, seguiti da plastica e vetro (entrambi al 19%), legno (16%) e metallo (5%). Le scelte delle grandi aziende, come Google e Amazon, stanno contribuendo alla riduzione della plastica negli imballaggi, un trend che si riflette in un calo della produzione di plastica monouso e in un incremento del riciclo di quella già in circolazione.

Per quanto riguarda il riciclo, nel 2022 l’Unione Europea ha raggiunto il 41% dei rifiuti di imballaggio in plastica, corrispondenti a 36,1 kg prodotti per cittadino, di cui 14,7 kg effettivamente riciclati. Alcuni Stati membri si distinguono per le performance di riciclaggio: la Slovacchia guida la classifica con un tasso del 60%, seguita da Belgio (54%), Germania e Slovenia (entrambi 51%).

D’altra parte, il divario tra i diversi Paesi è significativo, e alcuni mostrano ancora tassi piuttosto bassi. Malta, per esempio, ha riciclato solo il 16% dei rifiuti di imballaggio in plastica, mentre Danimarca, Francia e Austria restano sotto il 25%.

Questi dati segnalano un progresso, ma anche la sfida ancora aperta di riequilibrare produzione e gestione dei rifiuti da imballaggio. Il riciclo in aumento testimonia l’impegno verso una gestione più sostenibile, ma l’incremento complessivo della produzione di imballaggi richiede ulteriori interventi per garantire che i miglioramenti nel riciclo possano davvero fare la differenza.