Escalent, società di analisi, in uno studio recente ha evidenziato un significativo divario di genere nel settore delle auto elettriche. Nel dettaglio, l’analisi evidenzia come le donne siano meno inclini a sceglierle rispetto agli uomini. La ricerca rileva che solo il 29% delle attuali proprietarie di auto elettriche fanno parte del genere femminile. Mentre il 74% è costituito da uomini. Le cause di tale disparità sono molteplici. Principalmente fanno riferimento alla minore familiarità femminile con l’elettrico e a un’esperienza di acquisto che spesso non risponde alle esigenze delle donne.

Auto elettriche poco selezionate dalle donne

Gli uomini, secondo il rapporto, si affidano principalmente a fonti d’informazione online per formare le proprie opinioni e decisioni d’acquisto. Il 71% legge articoli su riviste di settore e piattaforme online. Il 34% consulta video di esperti e il 22% visita forum di discussione. Tale approccio informato permette loro di arrivare al momento dell’acquisto con le idee più chiare.

Le donne, invece, preferiscono affidarsi a consigli e opinioni di conoscenti e a esperienze dirette. Come, ad esempio, i test drive, che risultano un elemento determinante nelle loro decisioni. Lo studio evidenzia che le donne attribuiscono una maggiore importanza all’esperienza pratica di guida. In assenza di riferimenti diretti, come amici o parenti che già utilizzano auto elettriche, è per loro più difficile formarsi una percezione positiva.

Lo studio conclude sostenendo la necessità di una maggiore informazione e formazione sulle auto elettriche. Ciò con un approccio che risponda alle esigenze informative specifiche di tutte le tipologie di acquirenti. La transizione verso una mobilità più sostenibile, infatti, non può permettersi di lasciare indietro una componente così rilevante come quella femminile. Il cambiamento è possibile solo con la partecipazione e l’inclusione di tutti. Per questo motivo sarà necessario apportare le dovute modifiche per sopperire a tale attuale tendenza evidenziata per le vendite delle auto elettriche.