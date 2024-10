In questi ultimi giorni i vari operatori telefonici italiani si stanno dando da fare operatori darsi filo da torcere a vicenda. Gli utenti, infatti, hanno ora a disposizione davvero numerose offerte di rete mobile estremamente convenienti. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile, in particolare, ha da poco reso disponibile un’offerta davvero sensazionale. Ci stiamo riferendo alla promo denominata ho. 4,99 100 GB. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

ho Mobile spiazza con questa super offerta mobile con fino a 100 GB

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile spiazza la concorrenza con un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata ho. 4,99 100 GB. Ci troviamo di fronte ad un’offerta di tipo operator attack estremamente conveniente visto il suo costo ridotto di appena 4,99 euro al mese.

Il costo basso può far pensare che non siano incluse molte cose. Tuttavia, nonostante il costo contenuto, l’offerta arriva ad includere tantissime cose. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare pari a ben 100 GB per navigare però sulle reti 4G. Il bundle di questa offerta continua ad essere interessante, grazie alla disponibilità di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e di sms senza limiti verso tutti i numeri.

Come già detto, si tratta principalmente di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, compresi ad esempio Iliad, CoopVoce, Fastweb ed NTMobile. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione è per il momento disponibile all’attivazione soltanto fino alla giornata del 31 ottobre 2024. Come sempre, però, non è da escludere che l’operatore virtuale possa prorogare ulteriormente la sua disponibilità di qualche altro giorno.

Vi terremo aggiornati eventualmente se l’operatore deciderà di prorogare o meno questa super offerta.