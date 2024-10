Il colosso di Cupertino Apple continua a stupire con la presentazione ufficiale di un nuovo prodotto. In queste ore è stato infatti annunciato il nuovo iMac, con un design rinnovato rispetto al passato, con un nuovo chip estremamente potente e soprattutto con Apple Intelligence a bordo. Un nuovo prodotto tech all’avanguardia, dunque, come sempre di altissimo livello. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Apple presenta ufficialmente il nuovo iMac con chip M4 e Apple Intelligence

Nel corso delle ultime ore il colosso di Cupertino Apple ha tolto i veli su un nuovo prodotto tech di estrema qualità e dalle prestazioni elevatissime. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iMac. Rispetto ai precedenti modelli, il nuovo desktop all-in-one di casa Apple può vantare la presenza di uno dei processori più potenti di sempre.

Si tratta del nuovo chip M4. Quest’ultimo permette di svolgere qualsiasi attività alla massima velocità dal punto di vista prestazionale. Con questo chip, infatti, il nuovo iMac è in grado di svolgere lunghe sessioni di editing con performance fino a 2,1 volte superiori rispetto a quelle di un precedente iMac con chip M1. Stesso discorso per tutti gli altri ambiti tech, come ad esempio le sessioni di gaming e anche nelle attività di ogni giorno.

L’azienda ha poi rinnovato questo prodotto anche dal punto di vista estetico. Il nuovo iMac dispone di un display Retina 4,5K da 24. Sarà inoltre possibile scegliere come opzione il vetro con nano-texture, che riduce sensibilmente i riflessi. Sono poi state introdotte diverse colorazioni, tra cui verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

La novità forse più interessante è poi la presenza di Apple Intelligence. Attraverso la potenza del nuovo chip e di Neural Engine, gli utenti potranno lavorare in diversi modi, con una esperienza rivoluzionata dell’intelligenza personale. Si aggiorna anche Siri e sarà possibile accedere a ChatGPT gratuitamente, senza la necessità di creare un account.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo iMac sarà preordinabile dal 28 ottobre 2024, con consegne previste per l’8 novembre 2024. I prezzi partono da 1.529 e €1.469 per il settore Education con una CPU 8-core, una GPU 8-core, 16GB memoria unificata che può essere aumentata fino a 24GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 1TB, due porte Thunderbolt / USB 4, una Magic Keyboard e un Magic Mouse o Magic Trackpad. I prezzi partono poi da 1.779 e €1.659 per il settore Education con CPU 10-core e GPU 10-core , 16GB di memoria unificata che può essere aumentata fino a 32GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 2TB, quattro porte Thunderbolt 4, una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse o Magic Trackpad.