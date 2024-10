Apple iPhone sempre più economico su amazon, grazie alle ultime offerte che l’azienda americana ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione per il fidato pubblico che periodicamente si reca sul noto store di e-commerce per acquistare prodotti di vario genere.

In queste uggiose giornate autunnali, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un iPhone 13 con uno sconto da non perdere assolutamente di vista, il prodotto ha dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri, con un peso di soli 174 grammi. Rispetto ai tanti altri smartphone in commercio oggi, è forse uno dei più piccoli e leggeri in circolazione, il tutto anche grazie alla presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel, e soprattutto densità pixel di 460ppi (ricordiamo avere tecnologia Super Retina XDR OLED).

Apple iPhone: ottimo sconto su Amazon

Sconti sempre più interessanti sono disponibili su Amazon, e vanno a coinvolgere, ad esempio, Apple iPhone 13, uno smartphone lanciato sul mercato da qualche anno ormai, ma ancora sulla cresta dell’onda con le sue ottime specifiche tecniche generali. Il prezzo di vendita attuale è stato scontato a soli 519 euro, approfittando così della possibilità di entrare di diritto nel mondo Apple, senza dover investire cifre folli. L’acquisto lo potete effettuare premendo qui.

Nella parte posteriore si può trovare una dotazione fotografica abbastanza classica, composta nello specifico da due sensori, entrambi da 12 megapixel (uno è un ultragrandangolare), capaci di realizzare scatti in 4:3 a 4000 x 3000 pixel, con angolo massimo di ripresa di 120 gradi, e registrazione video in 4K a 60fps. La connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 6 dual band, ma anche bluetooth 5.0 con A2DP/LE, chip GPS e NFC. Da notare, se interessati all’acquisto, che il prodotto in oggetto presenta ancora la presa USB lighting.