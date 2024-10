Google Drive, la popolare piattaforma di cloud storage, si prepara a lanciare un’importante novità grafica. L’azienda di Mountain View ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo player video. Il quale sarà disponibile pian piano per tutti gli utenti nelle prossime settimane. L’ultima innovazione riguarda in particolare l’interfaccia del player, che subirà un restyling completo. In modo da poter offrire un’esperienza più moderna e funzionale. L’attuale versione del player, dunque sarà presto sostituita da un design rinnovato. Attualmente invece è molto simile a quella di YouTube con la barra di avanzamento rossa e un menu per impostazioni per qualità e sottotitoli.

Google Drive: un aggiornamento progressivo per un’esperienza migliorata

Il nuovo player adotterà una combinazione di colori grigio e bianco, con pulsanti più grandi e intuitivi. Esattamente come quelli per la pausa e la ripresa della riproduzione. In più, sono stati aggiunti comandi rapidi per avanzare o riavvolgere i video. Tale novità sarà particolarmente apprezzata dai clienti di GoogleWorkspace e dagli abbonati a Workspace Individual. Oltre che dagli utenti con account personali.

La distribuzione del nuovo player video di Drive avverrà gradualmente e si prevede che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che tutti possano usufruirne. Questo aggiornamento è solo l’ultima delle tante novità che Google sta introducendo sulla sua piattaforma. Il suo obiettivo infatti è quello di rendere l’uso del cloud ancora più efficiente e piacevole. Tutto ciò però non rappresenta solo un miglioramento estetico, ma anche funzionale. Particolarmente in linea con le esigenze di chi utilizza sempre più spesso la piattaforma. Non solo per archiviare file, ma anche per la riproduzione di contenuti multimediali.

Insomma, questo cambiamento rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’omonima azienda di aggiornare continuamente i suoi strumenti digitali al fine di rimanere al passo coi tempi. Oltre che per poter confermare, sempre di più, il proprio impegno verso l’innovazione.