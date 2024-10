Vodafone ha lanciato un’offerta molto interessante per chi cerca una connessione internet veloce e affidabile. La promozione si chiama Internet Unlimited e, se attivata online, si può ottenere a soli 23,90 euro al mese. Un prezzo davvero competitivo, soprattutto perché non ci sono costi di attivazione. Non male, vero? Ma non finisce qui: oltre alla navigazione illimitata, nel pacchetto sono incluse anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri e un modem Wi-Fi super performante, pensato appositamente per lo streaming e il gaming.

I dettagli dell’offerta Internet Unlimited di Vodafone

Questa offerta è una delle migliori che Vodafone ha lanciato per la fibra, ma attenzione, perché non durerà per sempre. La scadenza è fissata al 31 ottobre, quindi chi è interessato dovrebbe muoversi velocemente per approfittarne. Tra i tanti vantaggi di Internet Unlimited c’è la velocità di download, che può arrivare fino a 2,5 Gbps. In pratica, significa che puoi guardare film, seguire eventi sportivi in diretta o giocare online senza il rischio di interruzioni. Tutto fila liscio come l’olio, insomma.

Non solo intrattenimento però: questa connessione è perfetta anche per chi lavora da casa o per i professionisti digitali che devono gestire videochiamate, condividere file pesanti o lavorare online senza intoppi. Insomma, una soluzione adatta sia al divertimento che al lavoro. Un altro punto forte di questa promozione è la SIM dati inclusa, che offre 5 Giga al mese. Perfetta se vuoi navigare fuori casa o se hai bisogno di una connessione su più dispositivi senza utilizzare quella principale. Con la SIM, hai un’opzione in più per restare connesso ovunque ti trovi.

Tutto questo, come detto, è disponibile a 23,90 euro al mese, ma solo per chi attiva l’offerta online. Se sei interessato, è meglio non perdere troppo tempo. Basta andare sul sito ufficiale di Vodafone, cercare la pagina dedicata e completare la procedura. Considerando la scadenza, potrebbe essere il momento giusto per fare un salto di qualità nella tua connessione internet.