Apple MacBook Air è a tutti gli effetti il notebook dal miglior rapporto qualità/prezzo, per quanto riguarda il mercato dei device di fascia medio/alta dell’azienda di Cupertino, un prodotto con il quale è possibile raggiungere discrete prestazioni, senza dover investire cifre folli.

Fortunatamente in questo periodo il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di fare affidamento su un modello dalle prestazioni più che valide, lanciato nel corso del 2023, e dotato al suo interno del processore Apple M2. Per chi non lo conoscesse in modo approfondito, ricordiamo essere dotato di un display da 15,3 pollici di diagonale, un Liquid Retina dalle prestazioni più che valide, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Air: che occasione con l’ultima offerta Amazon

L’offerta che Amazon ha deciso di attivare per l’acquisto di Apple MacBook Air vi lascerà davvero a bocca aperta, in quanto il suo prezzo di listino di 1519 euro viene scontato di più di 400 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere di 1199 euro (promozione con riduzione del 21%). La consegna avviene direttamente a domicilio, con consegna in pochi giorni, e possibilità di restituire il prodotto per 14 giorni, oltre ovviamente alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’ordine dovete collegarvi qui.

Il prodotto presenta le solite classiche caratteristiche del modello di casa Apple, con nella parte anteriore una webcam che raggiunge risoluzione FullHD a 1080p, disponibile nella colorazione Grigio Siderale, la caratteristica che da sempre contraddistingue il modello, con tastiera a isola retroilluminata a LED monocromatico. Lo chassis è realizzato in metallo, con un materiale estremamente elegante, nonché durevole per un utilizzo di livello anche sul medio/lungo periodo, senza rinunce o troppe attenzioni.