TicWatch Pro 5 è uno smartwatch che punta molto forte sull’offrire un design moderno e prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo complessivo tutt’altro che elevato, integrando al proprio interno anche sistema operativo Android Wear OS, uno dei più completi e funzionali tra quelli in circolazione.

Il prodotto riesce a garantire una buonissima autonomia generale, andando ben oltre le aspettative, con 90 ore di batteria, il che permettono di utilizzarlo per lunghe settimane, prima di essere costretti ad effettuare la ricarica con la basetta magnetica che potete trovare in confezione. E’ uno smartwatch pensato principalmente per gli allenamenti, con oltre 110 modalità selezionabili, e tutte le funzioni che potete trovare di base: come il rilevamento della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la percentuale di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, il chip GPS integrato, i passi, le distanze percorse ed anche le calorie bruciate.

TicWatch Pro 5: un prezzo davvero ai minimi storici

Il prezzo di vendita di questo TicWatch Pro 5 è davvero uno dei migliori in circolazione, forse il più basso delle ultime settimane, se considerate che comunque di base avrebbe un listino che si avvicina ai 400 euro, e che oggi può essere aggiunto direttamente al carrello con un esborso finale di soli 319 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il display è da 1,43 pollici di diagonale, un AMOLED di ottima qualità, completamente touchscreen e facilmente utilizzabile in ogni condizione di luce, cosa che è anche il dispositivo stesso, essendo comunque impermeabile fino a 5 ATM (in altre parole può essere utilizzato anche in immersione senza problemi). A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto non può essere utilizzato con iPhone, in quanto è compatibile solo ed esclusivamente con i modelli che presentano sistema operativo Android.