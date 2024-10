Il produttore tech Xiaomi sta per annunciare a breve un nuovo smartphone super prestante a marchio Poco. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco M7 Pro 5G, successore dello scorso Poco M6 Pro 5G annunciato sul mercato lo scorso mese di agosto 2023. Il suo debutto ufficiale sul mercato non dovrebbe essere molto lontano, dato che lo smartphone ha ricevuto ultimamente diverse certificazioni di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco M7 Pro 5G in arrivo a breve, arrivano numerose certificazioni di rilievo

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta a marchio Poco ha ricevuto numerose certificazioni di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco M7 Pro 5G. Quest’ultimo ha da poco ricevuto la certificazione IMDA, SDPPI e anche quella FCC. Il numero di modello con il quale è stato registrato lo smartphone è 2409FPCC4G.

Già osservando il numero di modello, possiamo carpire un dettaglio non di poco conto. La lettera G alla fine, infatti, sta per global, quindi l’azienda si sta preparando a presentare questo smartphone a livello globale. Oltre a segnalarci l’imminente debutto, purtroppo le certificazioni non ci hanno rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, secondo le precedenti indiscrezioni, sappiamo già che il nuovo Poco M7 Pro 5G sarà una versione re-branded di Redmi Note 14 5G.

Se sarà effettivamente così, possiamo quindi aspettarci più o meno le stesse caratteristiche tecniche. Possiamo quindi aspettarci la presenza di un display con tecnologia OLED con refresh rate da 120Hz, mentre dal punto di vista prestazionale ci possiamo aspettare la presenza del soc MediaTek Dimensity 7025 e possiamo aspettarci numerosi tagli di memoria piuttosto capienti con almeno 12 GB di memoria RAM. Tra i due modelli, le differenze principali riguarderanno sicuramente il design ed il look. Staremo a vedere non appena il nuovo smartphone sarà annunciato sul mercato.