Uno dei tablet dal migliore rapporto qualità/prezzo attualmente presente sul mercato, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Tab A9+, un dispositivo che parte da un buon display da 11 pollici di diagonale, sempre IPS LCD ma con risoluzione FullHD, per poi spaziare verso un processore qualcomm SM6375, che viene affiancato da una configurazione, per il modello oggi in promozione, da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (è presente lo slot per la microSD, per l’espansione della memoria).

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il prodotto è estremamente recente, essendo stato lanciato nel corso del 2023, di base viene commercializzato con sistema operativo android 13, mettendo a disposizione del consumatore anche Samsung One UI, ovvero l’interfaccia grafica proprietaria dell’azienda, con la quale è possibile pensare di accedere ad una infinità di funzionalità personalizzate di altissimo livello.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’occasione perfetta su Amazon

La spesa per l’acquisto di Samsung galaxy Tab A9+ è tra le più basse mai viste e registrate, infatti oggi il suo listino di 309 euro risulta essere fortemente scontato da Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 190 euro, con garanzia di 2 anni ed ovviamente no brand, essendo ad ogni modo un device che non integra un lettore SIM card, e quindi può collegarsi alla rete solo tramite il WiFi di casa. Lo potete acquistare qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il tablet è facilmente trasportabile ovunque si desideri, essendo pesante non più di 480 grammi, ed allo stesso tempo integra una batteria sufficientemente capiente: da 7040 mAh. Quest’ultima, dati alla mano almeno, permette l’utilizzo dello stesso prodotto anche per lunghe giornate, almeno 3/4, prima di dover ricorrere alla ricarica.