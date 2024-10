Bosch ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti grazie ad alcune recenti dichiarazioni sui propri elettrodomestici. A tal proposito, durante la presentazione a Milano, l’azienda ha mostrato la sua nuova scopa elettrica a batteria. Si tratta di Unlimited 10, il top di gamma che promette di migliorare l’intera gamma di aspirapolveri presentati da Bosch.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda il nuovo modello sarà in grado di aspirare anche le particelle di polvere più sottili. Per provare tale teoria, è stato usato l’esempio dei calzini bianchi. A tal proposito, infatti, Bosch dichiara che la sua nuova aspirapolvere permetterà ai calzini bianchi di restare tali anche se si cammina scalzi.

Bosch rilascia nuovi dettagli sulla nuova Unlimited 10

L’idea delle calze bianche è uno stratagemma di marketing particolarmente utile, ma c’è altro che rende l’aspirapolvere molto interessante. In particolare, la batteria dell’Unlimited 10 di Bosch è facilmente estraibile e intercambiabile. Inoltre, risulta la stessa che alimenta all’incirca una sessantina di elettroutensili del marchio.

La batteria di Bosch rappresenta una vera garanzia. Inoltre, l’opzione di ricambio è molto allettante considerando quanto sono reperibili. Utilizzando la stessa batteria presente in altri elettrodomestici l’azienda permette ai suoi utenti di facendole ruotare tra i vari apparecchi.

Bosch Unlimited 10 è molto silenzioso e garantisce delle prestazioni notevoli. Secondo quanto riportato dall’azienda, garantisce che vengano catturate le particelle di polvere fino a 0,3 micron. Quest’ultime grazie al filtro Hepa integrato non verranno più riemesse nell’ambiente circostante.

L’Unlimited 10 di Bosch presenta anche un doppio sensore ottico. Quest’ultimo permette di analizzare la quantità di particelle in sospensione nel flusso del dispositivo per poi restituire il dato in una corona led posizionata sopra il motore. Una volta che il cerchio diventa blu la quantità di detriti all’interno di Unlimited 10 diventa nulla. Condizione che garantisce che i pavimenti sono completamente puliti.

Il dispositivo presenta tre configurazioni. La prima quella standard, di colore bianco, che include anche la testa con il rullo morbido in microfibra. Vi è poi la versione rossa pensata appositamente per gli utenti con animali. È presente un bocchettone motorizzato che ha il computo di rimuovere i peli. Infine, l’ultima versione è quella rosa cipria. Quest’ultima invece sarà un’esclusiva per Amazon. Al momento il prezzo di listino del nuovo aspirapolvere Bosch è di 899 euro.