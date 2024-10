Tra pochi giorni il catalogo di videogiochi inclusi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di Xbox Game Pass si arricchirà di nuovi titoli, come ogni metà del mese. Tuttavia, come ormai sappiamo, il colosso americano Microsoft deve necessariamente fare posto ai nuovi titoli togliendone dal catalogo altri. Per la fine di questo mese, in particolare, è prevista l’uscita di sei videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, a breve sei videogiochi diranno addio al catalogo

Ogni settimana il colosso americano Microsoft si adopera per rendere il suo catalogo di videogiochi di Xbox Game Pass quanto mai interessante e ricco di novità. Fra pochi giorni, infatti, il catalogo messo a disposizione degli abbonati si arricchirà con tanti nuovi titoli di rilievo. Tuttavia, come già accennato in apertura, per arricchire questo catalogo, l’azienda deve eliminare dal catalogo altrettanti titoli.

L’azienda, in particolare, ha svelato i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass alla fine del mese in occasione dell’annuncio dei nuovi titoli previsto per questa seconda metà del mese di ottobre 2024. Nello specifico, per questa fine del mese gli utenti dovranno dire addio a sei videogiochi. Tutti i videogiochi in questione sono stati disponibili sia su console, sia su PC sia su cloud. Ecco i nomi di questi videogiochi.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo ad ottobre 2024

• Frog Detective: The Entire Mystery (sia su Cloud, Console e PC)

• Headbangers (sia su Cloud, Console e PC)

• Inkulinati (sia su Cloud, Console e PC)

• Lonely Mountain’s Downhill (sia su Cloud, Console e PC)

• Mineko’s Night Market (sia su Cloud, Console e PC)

• Dirt 5 (sia su Cloud, Console e PC)

Insomma, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass dovranno prepararsi a dire addio a questi videogiochi che, ricordiamo, abbandoneranno per sempre il catalogo a partire dalla giornata del 31 ottobre 2024. Ricordiamo comunque che su Xbox Store sono al momento disponibili all’acquisto tantissimi videogiochi validi, grazie ai nuovi sconti pensati per la festività di Halloween.