Il rilascio dei nuovi iPhone 16 di Apple è avvenuto circa 5 settimane fa, nel corso delle quali, sembra che la disponibilità dei nuovi modelli stia migliorando gradualmente. È però presente un’eccezione. Gli iPhone 16 Pro Max stanno registrando ancora attese molto lunghe.

Nello specifico, i tempi di attesa, secondo quanto riportato dal tracker di disponibilità di J.P. Morgan, per gli iPhone 16 si aggirano intorno ai 3 giorni (prima erano 4). Anche per quanto riguarda il modello Plus, sono necessari 3 giorni (prima erano 6). Per gli iPhone 16 Pro si passa da 22 a 21 giorni. Infine, per il modello 16 Pro Max di Apple i tempi di attesa rimangono fermi a 29 giorni.

Apple migliora le tempistiche per alcuni dei nuovi modelli

L’assenza di cambiamenti per i modelli Pro Max sembrano confermare l’attenzione degli utenti verso i modelli Pro. Quanto registrato dagli analisti di J.P. Morgan sembra confermare che la richiesta di suddetti modelli risulti forte e costante. Ciò nonostante, sia il modello più costoso della nuova gamma Apple.

Nel dettaglio, negli Stati Uniti, i tempi di attesa per gli iPhone 16 e 16 Plus si sono stabilizzati a 4 giorni. I modelli Pro e Pro Max mantengono tempi più lunghi. Rispettivamente si tratta di 21 e 28 giorni. Per quanto riguarda la disponibilità nei negozi, la maggior parte dei modelli è facilmente reperibile. Mentre solo l’iPhone 16 Pro Max continua a essere raro.

In Europa, i tempi di attesa sono diminuiti. In Germania, sia l’iPhone 16 che il Plus ora richiedono solo 3 giorni. Nel Regno Unito, il Plus è sceso a 4 giorni. Mentre l’iPhone 16 rimane stabile a 5 giorni. I modelli Pro e Pro Max di Apple hanno, invece, registrato leggeri aumenti nei tempi di attesa in Germania. Tendenza che non è stata registrata nel Regno Unito.

Infine, in Cina, la situazione è notevolmente migliorata riguardo i tempi di attesa dei nuovi smartphone Apple. Per gli iPhone 16 e 16 Plus si è registrato un calo. Ora basta un solo giorno (da 5). Mentre per il Pro e il Pro Max sono scesi rispettivamente a 20 e 26 giorni. La disponibilità nei negozi è simile a quella statunitense.