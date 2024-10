Amazon da sogno con una campagna promozionale da mille e una notte, infatti prevede la possibilità di acquistare l’Apple MacBook Air di penultima generazione, lanciato sul mercato nel corso del 2022, ad un prezzo estremamente conveniente, pronto per reagire alle performance e le prestazioni effettivamente richieste dal consumatore.

Il modello di cui vi parliamo presenta una diagonale da 13,6 pollici di diagonale, con Display Liquid Retina, ed una risoluzione che supera di gran lunga le aspettative, raggiungendo livelli che vanno ben oltre l’immaginazione. Sotto il cofano si trova il processore Apple M2, capace di performance più che bilanciate, anche grazie agli 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Amazon: che follia con la promozione sull’Apple MacBook Air

Una vera e propria follia lo sconto che Amazon ha deciso di applicare in questi giorni sull’Apple MacBook Air, infatti il prodotto risulterebbe essere in vendita ad un listino di 1249 euro. Il prezzo di per sé è in linea con gli standard e con le prestazioni offerte dallo stesso, ma allo stesso tempo, data la presenza da qualche anno sul mercato, indiscutibilmente andava ridotto; ecco quindi arrivare la riduzione del 22%, che porta ad un valore finale di soli 979 euro, con garanzia di 24 mesi. Acquistatelo subito premendo qui.

Da un punto di vista puramente estetico, il notebook è il classico device di casa apple, ovvero dotato di uno chassis metallico di ottima qualità, super resistente ed affidabile, che può durare anche nel tempo. L’utente si ritrova ad acquistarlo nella sua bellissima colorazione Grigio Siderale, raggiungendo comunque un peso di solo 1,24kg, ed anche prestazioni di livello, data la presenza di una webcam nella parte anteriore che permette di registrare video in FullHD a 1080p.