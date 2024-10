Sta per arrivare ufficialmente l’x86 Ecosystem Advisory Group. Si tratta di un gruppo consultivo ideato da Intel e AMD. Quest’ultimo è dedicato all’ecosistema x86. E non solo. Un ulteriore obiettivo è quello di difendere la piattaforma dai chip basati su ARM che si stanno diffondendo sempre di più nell’ultimo periodo.

Con la creazione di tale gruppo Intel e AMD si avvicinano ad una strategia proattiva. L’x86 Ecosystem Advisory Group coinvolge alcune importanti aziende, tra cui Microsoft, Google e Dell. Lo scopo del gruppo è anche quello di rafforzare la coerenza e la compatibilità tra le diverse soluzioni x86. In questo modo AMD ed Intel puntano a dimostrare che x86 continuerà ad evolversi presentato soluzioni che siano innovative e in grado di attere la concorrenza.

Intel e AMD al centro del nuovo gruppo consultivo

L’architettura x86 rappresenta le fondamenta stesse del calcolo inteso in senso moderno. Con l’arrivo di soluzioni guidate dall’intelligenza artificiale, un ecosistema che sia robusto e in espansione è fondamentale.

Il gruppo raccoglierà input tecnici dalle comunità software e hardware. In questo modo sarà possibile facilitare l’implementazione di funzionalità chiave. Tale processo apporterà cambiamenti significativi per tutti i settori.

A tal proposito, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha sottolineato i cambiamenti decisivi che si stanno verificando per x86. Grazie a nuovi livelli di personalizzazione e la compatibilità con diversi strumenti, l’architettura è in grado di rispondere alle esigenze attuali e future, di tutti i suoi utenti. Inoltre, il CEO Intel ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione con AMD e gli altri colossi del settore.

Anche Lisa Su, CEO di AMD, ha rilasciato una dichiarazione a riguardo. Secondo quanto annunciato la creazione del gruppo consultivo per x86 permetterà all’architettura di evolversi costantemente. Anche i CEO delle altre aziende come Broadcom e Dell si sono espressi sottolineando l’importanza della collaborazione in atto. In questo modo sarà possibile guidare l’innovazione per proporre agli utenti uno scenario sempre più all’avanguardia.