Google Shopping sta per ricevere un nuovo aggiornamento particolarmente interessante. Con quest’ultima novità l’azienda di Mountain View intende rendere l’esperienza di acquisto sempre più personalizzabile. A tal proposito, nella sezione “feed” il sistema presenterà una serie di prodotti che potrebbero interessare gli utenti in questione.

Tale selezione viene effettuata sulla base di quelli che sono i gusti stessi degli individui. L’idea di Google è quella di creare un vero e proprio negozio su misura che si basi sugli interessi dei singoli utenti. Le novità in arrivo saranno disponibili sia sui dispositivi mobile che nella versione desktop della piattaforma. Nello specifico, sarà accessibile dalla homepage di shopping.google.com.

Google: ecco le novità in arrivo su “Shopping”

Nello specifico, ci sono due novità principali. La prima riguarda la presenza di un carosello in cima alla pagina che appare non appena si accede al portale. In questo modo vengono mostrati tutti i prodotti che sono stati cercati di recente. Ciò permetterà agli utenti di riprendere da dove ci si era fermati, esplorando le ultime offerte. Inoltre, il feed di Google Shopping ora risulta essere personalizzato con una serie di prodotti consigliati. Tale opzione ricorda la nota sezione “Per te”, disponibile su moltissime piattaforme social. Quest’ultima offre agli utenti di accedere ad un’esperienza sempre più personale ed individualizzata. A tal proposito, i consigli potranno essere modificati in base alle proprie preferenze. Se un prodotto non è di interesse sarà possibile comunicarlo a Google cliccando sul pollice in giù.

Verrà introdotta anche una nuova schermata in cui vengono mostrate tutte le principali offerte del momento. Anche quest’ultime vengono selezionate in base alle preferenze degli utenti. Infine, sta per arrivare su Google Shopping una scheda “Prodotti”. Sfruttando l’AI l’azienda di Mountain View mostrerà sottoforma di riassunto alcuni consigli utili riguardo i prodotti che si stanno cercando.

È importante ricordare che tali interventi saranno possibili solo se l’utente collega il proprio account Google. Attualmente le novità previste per Shopping saranno disponibili solo per USA. Per quanto riguarda l’Europa la situazione rimane incerta considerando il differente quadro regolatorio dell’UE.