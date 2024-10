D’altronde da quando Elon Musk ha preso il controllo della piattaforma è stato evidenziato un calo delle entrate pubblicitarie pari al 50%. È stata proprio questa situazione a portare i responsabili di X a rivalutare la situazione portando una nuova strategia per la monetizzazione.

Cambia il sistema dei guadagni su X

Gli utenti che intendono partecipare al nuovo piano devono possedere almeno 500 follower. Inoltre, devono aver raggiunto almeno 5 milioni di impressioni sui propri post nell’arco temporale di tre mesi. Un sistema di monetizzazione al momento è già presente, ma ora con i cambiamenti in arrivo si stanno diffondendo alcuni timori.

In particolare, in molti hanno ipotizzato che molti utenti possano iniziare a pubblicare contenuti fatti esclusivamente per suscitare delle reazioni. La pratica viene definita “engagement farming”. In questo modo il rischio è quello che vada a calare la qualità dell’intera esperienza su X.

A tal proposito, la piattaforma ha dichiarato che si impegnerà per contrastare tale fenomeno. Inoltre, X promette di sanzionare tutti gli account che tentano di manipolare a proprio favore i numeri di engagement. Tale approccio permetterà di assicurare agli utenti X interazioni veritiere.

Inoltre, secondo quanto è stato dichiarato, fino al 25% delle quote di abbonamento Premium sarà riservato interamente ai creator. In questo modo si garantirà agli utenti Premium anche di vivere con i guadagni ottenuti da X. Non resta che attendere e scoprire se la nuova strategia permetterà davvero agli utenti di ottenere guadagni superiori.