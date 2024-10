LoJo W300: il quadriciclo elettrico cambierà la mobilità urbana

La LoJo W300, il nuovo quadriciclo elettrico distribuito in Italia da Desner Auto, è pronta a entrare sul mercato e a rivoluzionare la mobilità urbana. Basteranno davvero le piccole dimensioni a cambiare drasticamente il modo in cui ci spostiamo in città? Forse. Per ora ol primo lotto di vetture è già disponibile. Il quadriciclo sarà anche esposto all’EICMA 2024, dove il pubblico potrà ammirarlo da vicino.

Il quadriciclo W300 è stato progettato per chi cerca un mezzo compatto, economico e che abbia un basso impatto ambientale. Le sue dimensioni, come ci si aspetta da un mezzo del genere, sono molto contenute. In lunghezza abbiamo appena 3.064 mm, mentre in larghezza 1.493 mm. E in altezza? 1.629 mm. Pare che questo quadriciclo sia quindi perfetto per le strade congestionate delle città. Il W300 sarà poi disponibile in due varianti. C’è il modello Cargo, pensato per chi ha bisogno di spazio, e la versione Family. Quest’ultima riesce a trasportare comodamente fino a quattro persone. Con prezzi che partono da 17.500 euro per la versione Cargo e 19.990 euro per la versione Family, ci si può chiedere se il LoJo W300 sia davvero accessibile. Grazie agli incentivi statali, però, chiunque voglia passare ad una mobilità sostenibile potrebbe avere la sua occasione.

Caratteristiche tecniche e dotazioni di serie del quadriciclo

Quali sono quindi le vere potenzialità in termini di numeri di questo quadriciclo? Il LoJo W300 Cargo possiede un motore da 20 kW e una batteria da 13,4 kWh. La sua velocità massima è di 90 km/h ed ha poi un’autonomia di 170 km. La variante Family aumenta la potenza con un motore da 30 kW e una batteria da 17,3 kWh, che consente di raggiungere 215 km di autonomia. Questo significa che può davvero competere con altre soluzioni per la mobilità elettrica? Oltre alle prestazioni, il quadriciclo W300 presenta anche una dotazione di serie sorprendentemente ricca. L’importatore ha sottolineato che la sicurezza non è stata trascurata, grazie ai doppi airbag anteriori, la scocca rinforzata e l’EBD. Per chi cerca comfort e tecnologia, all’interno troviamo una strumentazione digitale da 7″e un sistema di infotainment con schermo da 8″. Desner Auto ha già confermato che nei prossimi anni amplierà la gamma, con nuovi modelli in arrivo entro il 2025.